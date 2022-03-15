【企業盈警】麗豐控股料中期虧損按年大幅減少至不少於８０％

《經濟通通訊社１５日專訊》麗豐控股（０１１２５）公布，集團預期截至２０２２年１月
３１日止六個月之綜合虧損與截至２０２１年１月３１日止六個月淨虧損約４﹒４６億元比較，
將大幅減少至不少於８０％。
虧損收窄主要由於物業銷售之盈利能力於回顧期間有所改善；對比去年同期，該期間之發展
中物業並無撇減至可變現淨值；及集團持有之投資物業估值下降。（ｃｗ）
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