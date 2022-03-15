【企業盈喜】卡森國際（００４９６）料去年多賺７４％－１００％

《經濟通通訊社１５日專訊》卡森國際（００４９６）公布，集團預期截至２０２１年１２
月３１日止年度公司擁有人應佔綜合純利較２０２０年年度約１﹒１５億元人民幣，將增加幅度
介乎約７４％－１００％。
純利增加主要由於年度集團於中國物業發展項目物業交付較２０２０年年度增加。（ｃｗ）
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