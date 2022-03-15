【夜期時段】即月期指報１８１８０點，跌１３５點，低水２３５點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８３１２點，跌３點，低水

１０３點，最新報１８１８０點，跌１３５點，低水２３５點，合約成交１０４０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６０２３點，跌７９點，低水１０１點，最新報６０５６點

，跌４６點，低水６８點，合約成交１０８７張。

