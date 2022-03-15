【新冠肺炎】南華早報：林鄭批准租金推遲繳納計劃

《經濟通通訊社１５日專訊》據《南華早報》引述消息人士指，特首林鄭月娥周二批准了租
金推遲繳納提案，將允許本地企業將租金最多延遲三個月繳付。
報道指，行政會議有數位成員會上反對該提案的最終版本，但多數委員表示支持。
報道又引述其中一位知情人士稱，林鄭月娥決定該法案無需投票表決通過。另一位人士稱，
為平衡業主和租戶的利益，延遲繳付租金的時間不得超過三個月。（ｂｉ）
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