  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2022 18:56

【新冠肺炎】南華早報：林鄭批准租金推遲繳納計劃

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《南華早報》引述消息人士指，特首林鄭月娥周二批准了租
金推遲繳納提案，將允許本地企業將租金最多延遲三個月繳付。
　　報道指，行政會議有數位成員會上反對該提案的最終版本，但多數委員表示支持。
　　報道又引述其中一位知情人士稱，林鄭月娥決定該法案無需投票表決通過。另一位人士稱，
為平衡業主和租戶的利益，延遲繳付租金的時間不得超過三個月。（ｂｉ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/03/2022
《神州經脈》「楊沙會」針鋒相對　MLF利率意外不降　股匯齊崩
財經熱話15/03/2022
【跌市奇葩】英美加息在即兼回購不斷　匯控抗跌力強避險佳選
財經熱話15/03/2022
【中概股風暴】摩通踩得夠深夠狠　科技股全線再急插
大行報告15/03/2022
摩通腰斬科技股目標價　QQ看265元
專訪15/03/2022
【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）
FOCUS15/03/2022
【FOCUS】困境壓頂數據放閃　降息落空顯三考量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金