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15/03/2022 19:05

《再戰明天》ＦＯＭＣ第二日議息，北約防長開會討論烏克蘭戰爭

　　《經濟通通訊社１５日專訊》ＦＯＭＣ第二日議息，及北約防長開會討論烏克蘭戰爭，及美
國公布零售銷售，料為周三（１６日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）續舉行利率會議，北約國防
部長開會討論烏克蘭戰爭。本港時間周三５：００ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔出席意大利銀行協
會的執行委員會會議。５：３０ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森出席２０２２年亞洲銀行監管高層
會議的小組討論。

＊美國公布零售銷售，電能潤電公布業績＊

　　數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布２月出口，年率升幅料由９﹒６％擴大至
２０﹒６％；２月進口，年率升幅料由３８﹒７％收窄至２６﹒４％；２月貿易收支料由負
２１９３５億日圓收窄至負１５００億日圓。本港時間９：３０ａｍ，中國公布２月新屋價格。
本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布１月產能利用率；１月工業生產。本港時間８：３０ｐｍ，
美國公布２月出口物價，月率升幅料由２﹒９％收窄至１﹒２％；２月進口物價，月率升幅料由
２％收窄至１﹒６％，年率升幅料由１０﹒８％擴大至１１﹒３％；２月零售銷售月率升幅料由
３﹒８％收窄至０﹒４％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布３月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料
由８２降至８１。
　　在本港，明日公布業績的公司有：長建（０１０３８）、金蝶（００２６８）、電能
（００００６）、潤電（００８３６）等。（ｗａ）

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