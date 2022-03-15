《再戰明天》ＦＯＭＣ第二日議息，北約防長開會討論烏克蘭戰爭

《經濟通通訊社１５日專訊》ＦＯＭＣ第二日議息，及北約防長開會討論烏克蘭戰爭，及美

國公布零售銷售，料為周三（１６日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）續舉行利率會議，北約國防

部長開會討論烏克蘭戰爭。本港時間周三５：００ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔出席意大利銀行協

會的執行委員會會議。５：３０ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森出席２０２２年亞洲銀行監管高層

會議的小組討論。



＊美國公布零售銷售，電能潤電公布業績＊



數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布２月出口，年率升幅料由９﹒６％擴大至

２０﹒６％；２月進口，年率升幅料由３８﹒７％收窄至２６﹒４％；２月貿易收支料由負

２１９３５億日圓收窄至負１５００億日圓。本港時間９：３０ａｍ，中國公布２月新屋價格。

本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布１月產能利用率；１月工業生產。本港時間８：３０ｐｍ，

美國公布２月出口物價，月率升幅料由２﹒９％收窄至１﹒２％；２月進口物價，月率升幅料由

２％收窄至１﹒６％，年率升幅料由１０﹒８％擴大至１１﹒３％；２月零售銷售月率升幅料由

３﹒８％收窄至０﹒４％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布３月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料

由８２降至８１。

在本港，明日公布業績的公司有：長建（０１０３８）、金蝶（００２６８）、電能

（００００６）、潤電（００８３６）等。（ｗａ）

