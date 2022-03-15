【俄烏開戰】永達汽車：俄烏局勢對中長期電動車供應鏈影響不大

《經濟通通訊社１５日專訊》永達汽車（０３６６９）副總裁兼執行董事唐亮在電話會議中

表示，烏克蘭與俄羅斯都為部分電動車供應鏈提供原材料，但總體來說，特別是烏克蘭相對來說

不是提供關鍵配件，其他地區的供應商亦有提供相關配件。他指出，有關局勢短期內會對部分品

牌造成影響，但中長期不會對電動車和傳統原油車的供應鏈造成更大的戰略影響和波動。

對於疫情下內地部分地區採取封城措施，唐亮指出，目前的情況比較嚴峻，惟在政府相關指

引下，集團的上海門店仍然正常經營，由於受到疫情影響，可能會在３月對於用戶的外出、產品

交付等造成一系列的短期影響，惟不會對上半年以至全年的整體業務有太大的影響。他指出，集

團預期３月甚至第一季主要品牌的新車供應比較緊張，這個比疫情影響更大。

副總裁唐華表示，集團的銷售計劃已經包括了芯片短缺的因素，上半年的情況仍在預期之內

，各大品牌的豪華車銷售仍在良好增長的範圍內，寶馬預期全年將會增長８到１０％；保時捷則

預期１３至１５％。合理的供需關係反而有利於集團改善質量，集團亦會不斷調整策略，以提升

毛利率及訂單儲備。（ｓｌ）

