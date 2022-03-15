【企業盈警】豐德麗控股（０５７１）料中期淨虧損按年增加６０％

《經濟通通訊社１５日專訊》豐德麗控股（００５７１）發盈警，預期截至今年１月底止六

個月之淨虧損較截至２０２１年同期之金額約７５７０萬元增加不少於６０％。

集團指，預期綜合虧損增加，主要由於在回顧該期間內與新冠肺炎相關的政府補助及租金減

免大幅減少；及不再錄得出售分類為持作出售之資產後的收益所致。（ｓｌ）

