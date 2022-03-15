  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2022 17:19

【企業盈警】豐德麗控股（０５７１）料中期淨虧損按年增加６０％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》豐德麗控股（００５７１）發盈警，預期截至今年１月底止六
個月之淨虧損較截至２０２１年同期之金額約７５７０萬元增加不少於６０％。
　　集團指，預期綜合虧損增加，主要由於在回顧該期間內與新冠肺炎相關的政府補助及租金減
免大幅減少；及不再錄得出售分類為持作出售之資產後的收益所致。（ｓｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/03/2022
《神州經脈》「楊沙會」針鋒相對　MLF利率意外不降　股匯齊崩
財經熱話15/03/2022
英美加息在即兼回購不斷　匯控抗跌力強避險佳選
專訪15/03/2022
【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）
財經熱話15/03/2022
【中概股風暴】摩通踩得夠深夠狠　科技股全線再急插
FOCUS15/03/2022
【FOCUS】困境壓頂數據放閃　降息落空顯三考量
專訪15/03/2022
【專訪】溫天納：完美風暴衝擊資本市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金