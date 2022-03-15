【新冠肺炎】專家：瑪麗醫院約３００名病人服新冠口服藥效果良好

《經濟通通訊社１５日專訊》新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內

科學系臨床教授孔繁毅在電台節目表示，醫管局購入兩款新冠口服藥，對減低患者死亡率、防止

病情惡化以及公立醫院負擔，有很大作用。默沙東的口服藥較早前已在本港醫院使用，瑪麗醫院

已用藥兩星期，有約３００名病人服藥，效果良好，大部分人甚少有惡化情況，如果可以在確診

後３日內用藥更好，估計目前全港有數千名患者服用此藥。



＊何栢良：新冠口服藥應廣泛使用降死亡數字＊



醫管局為使用有關口服藥定出指引，優先用於高危群組，如７０歲以上長者、未完成接種疫

苗的長期病患者等。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，新冠口服藥應廣泛使用，舉例指若

每日有約３萬人感染，考慮確診者的年齡、有否長期病患等，估計每日約５０００至６０００人

可用口服藥，若廣泛給予高危人士使用，每日的死亡數字可以在短時間內斷崖式下降。



＊建議外展隊為院友接種復必泰疫苗＊



孔繁毅預計，整體確診數字會在高位徘徊兩至三個星期才回落，如果未來能在安老院舍加快

疫苗接種，短時間內更多人打齊針，確診數字或會更快回落。何栢良則建議，外展隊為安老院舍

或殘疾人士院舍院友接種復必泰疫苗。

何栢良認為，復必泰相較科興預防重症及死亡率的成效更快更高，科興要三劑才完成基本接

種，長者要約４個月後才能一定程度防重症，認為在現時疫情下仍要等待４個月是不設實際。

（ｈｙ）

