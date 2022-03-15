港燈（２６３８）去年純利按年升７﹒４％，派末期息１６﹒０９仙

《經濟通通訊社１５日專訊》港燈（０２６３８）宣布，截至去年１２月底止年度，錄得純

利２９﹒３３億元，按年升７﹒３６％，每股盈利３３﹒１９仙，每股份合訂單位末期分派

１６﹒０９仙，連同中期分派１５﹒９４仙，全年分派３２﹒０３仙，按年持平。

期內，收入１１３﹒４億元，按年升９﹒２％；除稅前溢利４０﹒４５億元，按年升

２７﹒６％。



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

