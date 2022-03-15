【新冠肺炎】第五波累計４３５５人離世，１９歲染疫血癌患者不治

《經濟通通訊社１５日專訊》本港新冠肺炎疫情肆虐。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫

生歐家榮表示，再多２９４名患者離世，死亡率為０﹒５８％。第五波累計４３５５宗死亡個案

，涉２６８０及１６７０女，年齡介乎１１個月至１１２歲。年滿６０歲死者佔整體９５﹒４％

，滿８０歲佔７０％。無打針或只打一針的整體死亡率為１﹒８６％，較已打兩針高約２０倍。

其中年滿８０歲病人，無打針或只打一針死亡率達１２﹒１％，較已打兩針高４倍。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日有２２８人染疫後離世，包括

１３１男９７女，年齡介乎１９歲至１０７歲，當中２０８人屬６５歲以上長者；１２３人居於

院舍，佔整同５３％；１６５位沒有接種疫苗，３６位已打一針，２７位已打兩針、２人已打三

針。



＊１９歲染疫血癌患者不治＊



劉家獻表示，昨日較年輕死者包括１９歲血癌患者，曾用幾隻藥但效果不佳；４０歲智障患

者，有心臟結構問題、甲腺問題，住在院舍；４３歲患者有免疫力問題、丙型肝炎、肺結核、腦

內有瘡；４７歲患者有心臟、呼吸系統問題，有糖尿及高血壓；４８歲中度智障患者，帶乙型肝

炎，有癲癇；４９歲患者有遺傳性病、血管有問題、癲癇，長期住殘疾人士院舍；５１歲患者有

糖尿病，是晚期腎衰竭病人；５５歲患者有高血壓，曾中風，需要插胃喉，住老人院舍；５７歲

患者有血管先天問題，曾中風、心臟及腎臟有問題，需要洗肚，有晚期腎衰竭。

此外，由於數據滯後，３月８日至３月１３日期間，再有５６名病人離世，包括３７男１９

女，年齡介乎２６至１０１歲。



＊再多３５名病人入院篩查時確診＊



醫管局表示，多３５名病人在入院篩查時確診。醫護方面，至今有１﹒５萬人確診，當中

７０００多人已返回工作崗位。（ｈｙ）



