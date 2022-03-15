  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2022 16:44

【新冠肺炎】第五波累計４３５５人離世，１９歲染疫血癌患者不治

　　《經濟通通訊社１５日專訊》本港新冠肺炎疫情肆虐。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫
生歐家榮表示，再多２９４名患者離世，死亡率為０﹒５８％。第五波累計４３５５宗死亡個案
，涉２６８０及１６７０女，年齡介乎１１個月至１１２歲。年滿６０歲死者佔整體９５﹒４％
，滿８０歲佔７０％。無打針或只打一針的整體死亡率為１﹒８６％，較已打兩針高約２０倍。
其中年滿８０歲病人，無打針或只打一針死亡率達１２﹒１％，較已打兩針高４倍。
　　醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日有２２８人染疫後離世，包括
１３１男９７女，年齡介乎１９歲至１０７歲，當中２０８人屬６５歲以上長者；１２３人居於
院舍，佔整同５３％；１６５位沒有接種疫苗，３６位已打一針，２７位已打兩針、２人已打三
針。

＊１９歲染疫血癌患者不治＊

　　劉家獻表示，昨日較年輕死者包括１９歲血癌患者，曾用幾隻藥但效果不佳；４０歲智障患
者，有心臟結構問題、甲腺問題，住在院舍；４３歲患者有免疫力問題、丙型肝炎、肺結核、腦
內有瘡；４７歲患者有心臟、呼吸系統問題，有糖尿及高血壓；４８歲中度智障患者，帶乙型肝
炎，有癲癇；４９歲患者有遺傳性病、血管有問題、癲癇，長期住殘疾人士院舍；５１歲患者有
糖尿病，是晚期腎衰竭病人；５５歲患者有高血壓，曾中風，需要插胃喉，住老人院舍；５７歲
患者有血管先天問題，曾中風、心臟及腎臟有問題，需要洗肚，有晚期腎衰竭。
　　此外，由於數據滯後，３月８日至３月１３日期間，再有５６名病人離世，包括３７男１９
女，年齡介乎２６至１０１歲。

＊再多３５名病人入院篩查時確診＊

　　醫管局表示，多３５名病人在入院篩查時確診。醫護方面，至今有１﹒５萬人確診，當中
７０００多人已返回工作崗位。（ｈｙ）
　

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/03/2022
《神州經脈》「楊沙會」針鋒相對　MLF利率意外不降　股匯齊崩
財經熱話15/03/2022
英美加息在即兼回購不斷　匯控抗跌力強避險佳選
專訪15/03/2022
【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）
財經熱話15/03/2022
【中概股風暴】摩通踩得夠深夠狠　科技股全線再急插
FOCUS15/03/2022
【FOCUS】困境壓頂數據放閃　降息落空顯三考量
專訪15/03/2022
【專訪】溫天納：完美風暴衝擊資本市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金