【新冠肺炎】隔離護理觀察系統傍晚６時啟用，供確診者呈報病徵

《經濟通通訊社１５日專訊》醫管局公布，隔離護理觀察系統傍晚６時啟用，供確診者呈報
病徵。
系統主要服務對象是已在社區隔離設施的人士，加強對他們的支援，若他們有任何不適，或
者有「警報徵狀」，例如食退燒藥後兩日仍然高燒、出現心、腹痛等，都可以利用系統呈報。醫
管局呼籲其他市民不要濫用系統，避免影響服務。（ｈｙ）
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