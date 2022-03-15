【新冠肺炎】隔離護理觀察系統傍晚６時啟用，供確診者呈報病徵

《經濟通通訊社１５日專訊》醫管局公布，隔離護理觀察系統傍晚６時啟用，供確診者呈報

病徵。

系統主要服務對象是已在社區隔離設施的人士，加強對他們的支援，若他們有任何不適，或

者有「警報徵狀」，例如食退燒藥後兩日仍然高燒、出現心、腹痛等，都可以利用系統呈報。醫

管局呼籲其他市民不要濫用系統，避免影響服務。（ｈｙ）

