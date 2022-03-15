【新冠肺炎】內地醫療隊以名譽僱員方式協助，醫管局稱負最終責任

《經濟通通訊社１５日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家表示，內地援港醫

護團隊均為精英，會以名譽僱員身分為病人提供治療，局方會結合內地及本港專家的意見為病人

提供最好治療，又指若名譽僱員身分等同於醫管局醫護，因此若團隊出現問題，最終責任將由醫

管局承擔。（ｈｙ）

