【新冠肺炎】內地醫療隊以名譽僱員方式協助，醫管局稱負最終責任

《經濟通通訊社１５日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家表示，內地援港醫
護團隊均為精英，會以名譽僱員身分為病人提供治療，局方會結合內地及本港專家的意見為病人
提供最好治療，又指若名譽僱員身分等同於醫管局醫護，因此若團隊出現問題，最終責任將由醫
管局承擔。（ｈｙ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|中國故事15/03/2022
《神州經脈》「楊沙會」針鋒相對 MLF利率意外不降 股匯齊崩
|財經熱話15/03/2022
英美加息在即兼回購不斷 匯控抗跌力強避險佳選
|專訪15/03/2022
【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）
|財經熱話15/03/2022
【中概股風暴】摩通踩得夠深夠狠 科技股全線再急插
|FOCUS15/03/2022
【FOCUS】困境壓頂數據放閃 降息落空顯三考量
|專訪15/03/2022
【專訪】溫天納：完美風暴衝擊資本市場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰