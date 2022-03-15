《小傳日記》魚缸又跌千幾點！狐狸先生都唔知跌幾多點！

《小傳日記》魚缸每日都有新嘅利淡消息，噚日俄烏嗰邊又嗌「技術性暫停」，要多啲時間

準備先再喺談判枱交波。另外阿爺明明放開水，但係今日又出奇地無繼續降低ＭＬＦ，令到「孖

屐」都擔心阿爺會唔會閂閘呢？魚缸今日上晝最多跌過９００點，曾經都有剎那嘅奇蹟出現過，

收窄過跌唔夠３００點，但之後都係後勁不繼。

食完ｌｕｎｃｈ返嚟，神州公布咗地產銷量麻麻，１至２月全國商品房銷售面積１﹒５７億

平方米，按年跌９﹒６巴仙，商品房銷售額１﹒５５萬億人仔，少１９﹒３巴仙，住宅銷售面積

少１３﹒８巴仙，住宅銷售額跌２２﹒１巴仙。Ａ場連啲大隻嘅國家隊磚頭佬都要跌停，香江呢

邊自然亦不能倖免，唔止民企要跌，有阿爺背景嘅都要跟住跌。龍湖（００９６０）跌多過一成

半，報２８﹒３銀；中海外（００６８８）跌差唔多一成，報１９﹒４４銀；潤地

（０１１０９）跌多過７巴仙，報３１銀。

今日魚缸低見１８２３５，而１８２００水平就係２０１６年２月所造嘅低位水平，已經係

６年前嘅水平。今日恒指叫勉強收住１８２００水平，而下一個低位月線圖睇就係２０１１年

１０月嘅１６１００，雖然距離而家都仲有兩千幾點，但係日日一千點咁跌法，兩千幾點真係話

近唔近，話遠唔遠…請請！



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