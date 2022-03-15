【企業盈警】ＴＥＡＭＷＡＹ（１２３９）料去年虧損增最多３０％

《經濟通通訊社１５日專訊》ＴＥＡＭＷＡＹ（０１２３９）公布，預計錄得截至２０２１

年１２月３１日止年度之母公司擁有人應佔虧損較截至２０２０年同期之母公司擁有人應佔虧損

約３８４２萬元人民幣，增加約１５％至３０％。主要由於投資物業公平值收益減少及原材料成

本上升所致。（ｂｎ）

