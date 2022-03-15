《講股論勢－鄭廣復》恒指具備技術反彈條件，初步目標２１６４０

《講股論勢》恒指昨天跌過千點，二萬點失守，今天一度再跌逾９００點，萬九點失守，其

後急速反彈，然受制於萬九點，午後復跌，跌幅擴大至最多逾１３００，低見１８２３０點。恒

指已是連續第五周下跌，最後一支陽燭在２月第二周出現，當周收報２４９０６點，以今日低位

１８２３０點計，五周以來跌逾２６﹒８％！



＊恒指ＰＥ無實際參考作用＊



恒指快見底，或已經見底了嗎？這就要從幾方面去分析，而所得結果只反映值博率。根據彭

博數據分析，恒指今年預測市盈率（Ｐ╱Ｅ）為９﹒０１倍，明年跌至７﹒８７倍。自２００９

年以來，恒指Ｐ╱Ｅ低於１０的年份分別是２０１１、２０１４、２０１７、２０１８及

２０２１（Ｐ╱Ｅ高低位分別是９﹒９至７﹒７９倍），但今日低位已是２０１６年２月以來最

低，反映Ｐ╱Ｅ高低不代表指數就會因為相應貴殘而下跌或上升，恒指Ｐ╱Ｅ由２０１３年的

１１倍跌至２０１４年的９﹒９倍，但指數卻由２１０００點水平反覆升至２５０００點水平。

由於股指市盈率是綜合成分股的市盈率計算所得，恒指市盈率變動自然受恒指成分股市盈率

變動影響，另外就是受轉換恒指成分股所影響。故此，恒指Ｐ╱Ｅ低於１０倍不等於就是買入機

會，投資者倒不如從技術面去判斷買賣機會，這樣反而更加直接可靠。說技術分析不可靠者，只

因未掌握技術分析的要點及金融市場的運作。



＊技術上已抵量度下跌目標＊



目前恒指日線以上的時間框架走勢皆向下，今日再次跌過１０００點，陰陽燭自然無買入訊

號，但９ＲＳＩ在日線、周線及月線圖分別已跌至９﹒８、１９及２０，技術上反映恒指已嚴重

超賣，短期具有大幅反彈條件。另一方面，從費波納奇擴展幅度量度，２０１８年１月高位

３３４８４至２０２０年３月低位２１１３９，下跌１２３４５點；再從２月高位３１１８３計

，假設跌幅同為１２３４５點，則下跌目標為１８８３８點。

換言之，恒指已經滿足了費波納奇１００％擴展幅度。再以ＴＤ供給線從月線圖量度，下跌

目標約為２００７０點。此外，今天低位較２０１６年２月低位為１８２７８點僅低了４８點，

恒指今天最終重上１８４１２點收市，技術上有望形成雙底。由此判斷，恒指技術上已具備反彈

條件，初步目標以今年２月１０日高位２５０５０點，至今天低位１８２３０點的５０％反彈位

２１６４０點；進一步反彈目標則看２４７０６點（去年２月高位３１１８３至今天低位的

５０％反彈位）。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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