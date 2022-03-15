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15/03/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續貶２５４點兩個半月低，報６﹒３７６０

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７６０，
較上個交易日跌２５４點子，實現三連貶，累計跌幅逾６００點，創１月５日以來兩個半月新低
，上個交易日報６﹒３５０６。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３７６０　　　＋２５４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９６０４　　　＋３５４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒３８３０　　　　－７３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１４５　　　　＋３３﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２８０４　　　＋１６８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５８１１　　　－３８２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２９４５　　　－１６９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６５８９　　　＋１１４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７８２０　　　　＋７９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９６４７　　　－１０４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６０５　　　　－１７﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１８﹒８６０４　－１９７０６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７６８　　　　＋１９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒９３００　　　　＋３０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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