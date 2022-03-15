【聚焦人幣】人幣中間價續貶２５４點兩個半月低，報６﹒３７６０

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７６０，
較上個交易日跌２５４點子，實現三連貶，累計跌幅逾６００點，創１月５日以來兩個半月新低
，上個交易日報６﹒３５０６。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３７６０ ＋２５４﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９６０４ ＋３５４﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒３８３０ －７３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１４５ ＋３３﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２８０４ ＋１６８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５８１１ －３８２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２９４５ －１６９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６５８９ ＋１１４﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７８２０ ＋７９﹒００
１加元╱人民幣 ４﹒９６４７ －１０４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０５ －１７﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １８﹒８６０４ －１９７０６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７６８ ＋１９﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒９３００ ＋３０﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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