【聚焦人幣】人幣中間價續貶２５４點兩個半月低，報６﹒３７６０

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７６０，

較上個交易日跌２５４點子，實現三連貶，累計跌幅逾６００點，創１月５日以來兩個半月新低

，上個交易日報６﹒３５０６。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３７６０ ＋２５４﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９６０４ ＋３５４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒３８３０ －７３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１４５ ＋３３﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２８０４ ＋１６８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５８１１ －３８２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２９４５ －１６９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６５８９ ＋１１４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７８２０ ＋７９﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９６４７ －１０４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０５ －１７﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １８﹒８６０４ －１９７０６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７６８ ＋１９﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒９３００ ＋３０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

