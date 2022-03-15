【國務會議】李克強：確定政府報告分工，密切跟蹤大宗商品走勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李克強１４日主持召開國務院
常務會議，確定《政府工作報告》重點任務分工，要求扎實有力抓落實，推動經濟在爬坡過坎中
保持平穩運行。會議將《政府工作報告》提出的４４個方面５２項重點工作，逐一分解到國務院
部門和有關地方，並明確責任和完成時限。
會議強調，當前經濟運行面臨新的下行壓力，困難挑戰增多。要貫徹黨中央、國務院決策部
署，統籌疫情防控和經濟社會發展，強化周期性調節，把穩增長放在更加突出的位置，深化改革
開放，努力完成全年經濟社會發展目標任務。
＊密切跟蹤國際局勢變化、大宗商品市場走勢＊
一是密切跟蹤國際局勢變化、主要經濟體宏觀政策調整、大宗商品市場走勢等和對中國的影
響，不斷完善應對舉措，確保經濟增長、就業、物價等穩定在合理區間。
二是把圍繞穩市場主體保就業的宏觀政策落實落細。退稅減稅是今年穩定宏觀經濟大盤的關
鍵性舉措，要盡快細化和推出增值稅留抵退稅實施方案，該退的稅款能快退的快退，確保按既定
時限退到企業帳上。對支持中小微企業、個體工商戶的其他減稅降費政策，抓緊研究延期、擴圍
、加力的具體安排。推動特定國有金融機構和專營機構依法上繳利潤及時入庫、支持地方落實減
稅降費的轉移支付及時直達市縣基層，保障基層助企惠民的財力支撐。各地要從實際出發，對市
場主體尤其是特殊困難行業採取減免房租、降低用能費用等幫扶舉措。引導金融機構出台具體措
施，把提升中小微企業融資可得性、降低綜合融資成本的要求落實到位。同時，積極擴大內需，
釋放消費潛力和增加有效投資。保障電力、煤炭穩定供應。
＊推動解決外貿外資企業實際困難＊
三是推進重點領域和關鍵環節改革，深化「放管服」改革，推動大眾創業、萬眾創新，再推
出一批便利創業創新、企業經營和居民辦事的實招，推動更多事項異地辦、一網通辦。推進身份
證電子化，實現通過掃碼辦理需要用身份證的服務事項，同時保障好群眾信息安全和隱私。加強
市場監管，維護公平競爭。加快關鍵核心技術攻關。實施好企業研發費用加計扣除、基礎研究稅
收優惠等激勵政策，促進企業科技創新。高度重視穩外貿穩外資面臨的新情況，抓實已確定政策
落地，推動解決外貿外資企業實際困難。
四是盡力量力、用心用情做好保障和改善民生實事。鞏固拓展脫貧攻堅成果。實施好加強義
務教育、基本醫療、基本住房等基本民生保障舉措，兜牢困難群眾民生底線。五是各地各部門要
增強緊逼感，擔當實幹，調動一切積極因素，創造性開展工作。繼續抓好督查督辦，防止和糾正
推諉扯皮、敷衍塞責、「一刀切」特別是漠視群眾合法權益受侵害等不作為亂作為，確保各項工
作取得實效。
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