【聚焦數據】國家統計局：首兩月原煤、原油、天然氣生產增速加快

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布規模以上工業主要能源產品生產情況，與上年

１２月份比，原煤、原油、天然氣生產增速加快，電力生產由降轉升。

原煤生產較快增長，進口降幅收窄。１－２月份，生產原煤６﹒９億噸，同比增長

１０﹒３％，增速比上年１２月份加快３﹒１個百分點，日均產量１１６４萬噸。進口煤炭

３５３９萬噸，同比下降１４﹒０％，降幅比上年１２月份收窄６﹒９個百分點。

原油生產穩定增長，進口由增轉降。首兩月生產原油３３４７萬噸，同比增長４﹒６％，增

速比上年１２月份加快２﹒９個百分點，日均產量５６﹒７萬噸。進口原油８５１４萬噸，同比

下降４﹒９％，上年１２月份為增長２０﹒１％。

天然氣方面，首兩月生產天然氣３７２億立方米，同比增長６﹒７％，增速比上年１２月份

加快４﹒４個百分點，日均產量６﹒３億立方米。進口天然氣１９８６萬噸，同比下降３﹒８％

，上年１２月份為增長４﹒６％。



＊全國發電量由降轉升，同比增４％＊



電力生產由降轉升。發電量１３１４１億千瓦時，同比增長４﹒０％，上年１２月份為下降

２﹒１％，日均發電２２２﹒７億千瓦時。分品種看，除風電外，火電、水電、核電、太陽能發

電不同程度增長。其中，火電同比增長４﹒３％，水電增長８﹒２％，核電增長９﹒６％，太陽

能發電增長６﹒５％，風電下降７﹒６％。（ｄｗ）

