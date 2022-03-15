  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2022 11:14

【聚焦數據】國家統計局：首兩月原煤、原油、天然氣生產增速加快

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布規模以上工業主要能源產品生產情況，與上年
１２月份比，原煤、原油、天然氣生產增速加快，電力生產由降轉升。
　　原煤生產較快增長，進口降幅收窄。１－２月份，生產原煤６﹒９億噸，同比增長
１０﹒３％，增速比上年１２月份加快３﹒１個百分點，日均產量１１６４萬噸。進口煤炭
３５３９萬噸，同比下降１４﹒０％，降幅比上年１２月份收窄６﹒９個百分點。
　　原油生產穩定增長，進口由增轉降。首兩月生產原油３３４７萬噸，同比增長４﹒６％，增
速比上年１２月份加快２﹒９個百分點，日均產量５６﹒７萬噸。進口原油８５１４萬噸，同比
下降４﹒９％，上年１２月份為增長２０﹒１％。
　　天然氣方面，首兩月生產天然氣３７２億立方米，同比增長６﹒７％，增速比上年１２月份
加快４﹒４個百分點，日均產量６﹒３億立方米。進口天然氣１９８６萬噸，同比下降３﹒８％
，上年１２月份為增長４﹒６％。

＊全國發電量由降轉升，同比增４％＊

　　電力生產由降轉升。發電量１３１４１億千瓦時，同比增長４﹒０％，上年１２月份為下降
２﹒１％，日均發電２２２﹒７億千瓦時。分品種看，除風電外，火電、水電、核電、太陽能發
電不同程度增長。其中，火電同比增長４﹒３％，水電增長８﹒２％，核電增長９﹒６％，太陽
能發電增長６﹒５％，風電下降７﹒６％。（ｄｗ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪15/03/2022
【專訪】溫天納：完美風暴衝擊資本市場
生財有道15/03/2022
【名嘴發財高息股】溫傑：越秀房託(00405)屬滄海遺珠！現價宜買入？（有片）
大行報告15/03/2022
【大行炒D乜】瑞信點評油股　三行齊削友邦目標價
開市Good Morning15/03/2022
黃師傅籲勿撈科網等弱勢股　技術走勢見底且基本面配合始入市
財經熱話15/03/2022
【虛幣世界】市場觀望聯儲議息，加密貨幣微漲
中國故事14/03/2022
《神州經脈》中美高層意國會晤　疫情嚴峻多地封城　A股再跌一跤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金