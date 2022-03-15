【新冠肺炎】全國昨新增本土確診加無症狀感染破五千，吉林續重災

《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，全國昨日（１４日）報告新增確診病例

３６０２例。其中境外輸入病例９５例，含２０例由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例

３５０７例（吉林３０７６例，山東１０６例，陝西５３例，天津５１例，廣東４８例，其中深

圳市３９例、東莞市９例；福建３３例，浙江３１例，遼寧２４例，江蘇２０例，河北１３例，

重慶１０例，上海９例，黑龍江７例，甘肅７例，北京６例，廣西４例，雲南４例，貴州２例，

安徽１例，河南１例，湖南１例），含７３例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。

全國昨日報告新增無症狀感染者１７６８例，其中境外輸入１２１例，本土１６４７例（吉

林９９１例，河北１８５例，上海１３０例，山東１０７例，廣東６８例，其中東莞市４６例、

深圳市２１例、中山市１例；福建３０例，江蘇２７例，雲南２４例，甘肅２０例，廣西１９例

，安徽１１例，遼寧９例，黑龍江８例，浙江７例，天津４例，重慶２例，四川２例，貴州２例

，江西１例）；當日轉為確診病例９３例（境外輸入２０例）。（ｗｌ）



＊吉林省仍有逾３８００宗初篩陽性＊



自２月２８日吉林省琿春市報告１例確診病例以來，在十餘天內，吉林省全省陽性感染者數

量快速增長。其中吉林市、長春市疫情較嚴重，兩市感染者數量佔全省９０％以上。吉林省疫情

防控工作新聞發布會通報，截至１４日１２時，吉林省還有新冠病毒初篩陽性人員３８６８例。

地處吉林市的吉林農業科技學院因出現聚集性感染，也引發社會高度關注。吉林市疾控中心主任

孫殿偉說，通過現有感染者的流行病學調查發現，２月份開始，疫情就已隱匿在吉林市傳播。

疾控專家分析認為，隨著檢測工作推進，預計未來新增感染人數還將增加。吉林省疾控中心

應急辦主任趙慶龍介紹，引起此次疫情的奧密克戎變異株ＢＡ﹒２亞型，傳染力較之前流行的

ＢＡ﹒１又高了約３０％，在支氣管組織中的複製滴度是德爾塔變異株的７０倍。

１４日，吉林市開展第８輪全員核酸檢測，長春市也已經開展了３輪核酸檢測。為減少跨省

跨市流動帶來疫情外溢和傳播風險，從３月１４日起，吉林省禁止本省（特別是長春市、吉林市

兩地）人員跨省、跨市州流動。此外，泉州、西安、銅川等地均實行非必要不離市措施。北京多

所在京高校宣布暫緩返校，繼續實行線上教學。（ｗｌ）



