【數據解讀】國泰君安：今年房地產開發投資增速同比或最多跌５％

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局的數據顯示，今年首全國固定資產投資額為

５０７６３億元（人民幣．下同），同比增１２﹒２％，大幅高過預期７個百分點。

國泰君安點評相關數據指出，１－２月民間固定資產投資增速為１１﹒４％，略高於預期，

主要受製造業投資增速推動。預計２０２２年全年民間固定資產投資增速可維持在６％左右。

１－２月整體基建投資增速為８﹒１％，其中水利、環境和公共設施管理業投資增速為

６﹒０％，交通運輸、倉儲和郵政業投資增速為１０﹒５％，均高於預期。

另外，首兩月房地產開發投資增速為３﹒７％，較預期高１０﹒７個百分點。國泰君安認為

，２０２２年房地產開發企業將以減債及加強現金流管理為主而減少投資，預計２０２２年全年

房地產開發的投資增速將同比跌３％至５％。



＊基建投資今年將成為政府穩經濟更重要抓手＊



研報指出，根據人行數據，２月社會融資規模增量１﹒１９萬億元，低於市場預期的

２﹒２１５萬億元。此外，根據中國工程機械工業協會數據，２月納入統計的２６家挖掘機製造

企業共銷售各類挖掘機２４，４８３台，同比跌１３﹒５％，較１月的２０％的同比下跌有所改

善。

《２０２２ 年政府工作報告》提到，２０２２年將安排中央預算內投資６，４００億元（

同比增３００億元）、中央對地方轉移支付同比增１﹒５萬億元、安排退稅減稅２﹒５萬億元、

安排新增地方政府專項債額度３﹒６５萬億元（與２０２１年持平）。上述及其它政策對投資的

支持力度為近年罕見，反映基建投資在２０２２年將成為政府穩經濟更重要的抓手。考慮到現時

行業低迷的估值已反映大部分風險，而龍頭企業將受惠於行業集中度的持續提高，重申行業「跑

贏大市」評級。（ｄｗ）

