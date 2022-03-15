【俄烏開戰】楊潔篪晤沙利文，就烏局勢闡明中方立場反對歪曲抹黑

《經濟通通訊社１５日專訊》中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪

，與美國白宮國家安全顧問沙利文，在意大利羅馬會晤，歷時７小時結束。

美國白宮發聲明指，沙利文與楊潔篪會面時，提出了美中關係中的一系列問題，並就俄烏戰

事進行實質討論，雙方強調中美兩國保持開放溝通渠道的重要性。

有華府官員形容兩人進行了激烈及坦率的對話，反映出當前局勢嚴重性，沙利文直接表達對

中國與俄羅斯結盟的擔憂，以及採取某些行動可能造成的潛在影響及後果。楊潔篪就烏克蘭局勢

闡明中方立場，強調中方堅決反對任何散佈不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。

楊潔篪指出，烏克蘭局勢走到今天這一步，是中方不願看到，中方致力於勸和促談，國際社

會應共同支持俄烏和談盡快取得實質性成果，推動局勢盡快降溫。各方應保持最大限度克制，保

護平民，防止出現大規模人道主義危機，中方已向烏克蘭提供緊急人道主義援助，將繼續作出自

己的努力。



＊美國不容許任何國家助力俄羅斯＊



美國國務院發言人普賴斯指，沙利文直接並非常明確提出，對中國支持俄羅斯的擔憂，指中

國若支持出兵烏克蘭的俄羅斯，將影響中國與世界，包括美國在歐洲及印太區盟友的關係，華府

明確向北京傳達不會袖手旁觀，不容許任何國家補償俄羅斯因西方制裁而造成的損失。（ｊｔ）

