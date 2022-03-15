【恒大困局】恒大退出廣州南沙陽光半島項目，由央企中航信託接手

《經濟通通訊社１５日專訊》深陷債務危機的中國恒大（０３３３３），又有一個面臨爛尾

的大型開發項目被央企接手。天眼查顯示，恒大旗下公司持有的廣州南沙南光半島建設項目，大

股東已變更為央企中國航空工業集團旗下的中航信託。

恒大南沙陽光半島此前規劃在廣州最南端的萬頃沙板塊，建設４０棟高層住宅，共５０２２

戶，涵蓋約７２－１１７平方米的兩房至四房，分為一期和二期進行銷售建設，預計２０２３年

完工，堪稱「造鎮」等級的大型開發項目。該項目也是恒大集團在南沙獨資的首個項目。

該項目曾於２０２０年８月首次開賣，當時有５０００人搶１２００間預售屋，但好景不常

，隨中國恒大陷入債務危機，陽光半島項目多次傳出停工、爛尾消息，更有購屋人控訴恒大挪用

資金。２０２１年９月，廣州市南沙區住房和城鄉建設局為此印發通知，將恒大陽光半島項目所

有收入繳入政府維穩託管專戶，確保購房人權益及保障工程持續建設。

接手該頁目的中航信託是由中國銀保監會批准設立的非銀行金融機構，由特大型央企中國航

空工業集團有限公司及境外投資者新加坡華僑銀行等單位共同發起組建。２０２０年，中航信託

以３８﹒２９億元人民幣的信託業務收入位列全國６８家信託公司的第５位。（ｊｔ）

