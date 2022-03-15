【新冠肺炎】吉林省逾三千宗本土確診，醫療防疫物資只夠２到３天

《經濟通通訊社１５日專訊》內地疫情持續升溫，吉林省繼續成為重災區，有３０７６宗確

診和近１０００宗無症狀感染。吉林省政府召開第３６場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，通

報疫情防控工作最新情況。截至３月１５日９時，吉林省現存新冠病毒初篩陽性人員１４２７宗

，以上人員仍是近期疫情重點地區開展全員核酸檢測篩查出的初篩陽性臨床診斷人員。

吉林省衛生健康委副主任張力在會上表示，吉林省將積極應對物資短缺的問題，從調度全省

醫療物資、生活物資、要素供應等物資保障情況看，吉林省醫療防疫物資只能滿足兩到三天的需

要，正在全力以赴爭取各方支持。肉蛋奶大米蔬菜水果等生活必需品目前滿足市場需求，各品種

價格波動幅度不大，幅度在６％以內。

張力指出，長春、吉林定點和方艙醫院建設快速推進，長春市、吉林市共完成了５家方艙醫

院的建設，包括長春市１家，吉林市４家，騰空７家醫療機構，目前全省救治床位為２２８８０

張。

吉林省已經禁止跨省、跨地區流動，並啟動全省應急指揮一級響應。省長韓俊說，要用一星

期時間實現社會面清零。省委書記景俊海指，當前全省疫情仍處在上升期，要求從嚴從緊推進各

項防控工作，速戰速決遏制住疫情擴散蔓延。（ｊｔ）

