【大國博弈】立訊精密部分產品落入美國３３７調查專利權保護範圍

《經濟通通訊社１５日專訊》中國電子消費品部件供應商立訊精密（深：００２４７５）周

一（１４日）公布此前美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）對其３３７調查的初步裁決結果，公司僅

部分ＨＳＩＯ上一代直接出口美國的產品落入其中一件安費諾集團主張的部分專利權保護範圍。

另外兩件美國專利所涉及的其他指控產品，ＩＴＣ確認公司不構成侵權或安費諾集團主張的專利

權利要求無效；公司提出的新設計方案均已由ＩＴＣ認定未對該三件專利構成任何權利侵犯。

公告並稱，上述公司部分ＨＳＩＯ上一代產品直接出口至美國的銷售額低，且該部分已由新

設計方案取代；新設計方案╱當前設計方案均已確認未對該三件專利構成任何權利侵犯。

去年１月，美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）對特定電氣連接器和保持架及其組件和下游產品

啟動３３７調查，涉及公司包括立訊精密等。中國工信部隨後回應，表示高度關注相關調查，將

會同有關部門指導企業加強應對，維護好企業的合法權益。



＊去年淨利７０﹒７億人幣，少賺２％＊



立訊精密同日發布業績快報，２０２１年淨利潤為７０﹒７億元（人民幣．下同），同比跌

２％，主因成本上升、立鎧精密利潤率承壓，以及聲學可穿戴產品出貨情況出現較大幅回調。公

司並預計，２０２２年一季度淨利同比增２５－３０％，至１６﹒９－１７﹒５億元。

立訊精密盤初下挫３％後獲買盤支持，現輕微倒升０﹒３％，報３４﹒３９元。該股過去一

個月累計跌幅逾一成。（ｗｌ）

