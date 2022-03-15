【大國博弈】歐盟就限制他國進入其公共採購市場達新規疑劍指中國

《經濟通通訊社１５日專訊》在經歷了英國退歐的陣痛、與特朗普政府的衝突以及對中國採

取新現實主義態度之後，歐盟周一（１４日）就限制歐盟以外國家進入其規模達兩萬億歐元（合

２﹒２萬億美元）的公共採購市場的新規達成一致，這些規則是歐盟推動制定更自信的貿易政策

、堅持公平競爭的一部分。分析認為，此舉旨在向中國等國施壓，要求它們開放市場。

在過去，歐盟在很大程度上給予中國企業自由進入歐洲市場的機會，但在同等條件下，歐洲

企業要進入中國的市場卻非常困難。尤其在公共採購領域，中國企業可以不受限制地參與歐盟境

內的公共採購，而歐盟企業卻很難涉足中國公共採購市場。

ＩＰＩ於２０１２年首次提出，但遭到反對，直至歐盟執委會在２０１９年敦促歐盟各國政

府和議會重啟修訂文本的談判。在歐盟成員國對中國疑心更重之時，歷時十年新規終於獲得通過

。



＊若歐盟公司進入第三國市場遇不公，將遭反制懲罰＊



歐洲議會議員和歐盟輪值主席國法國周一就國際採購文書（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ，ＩＰＩ）文本達成協議，為今年晚些時候該

工具的推出鋪平了道路。法國貿易部長Ｆｒａｎｃｋ Ｒｉｅｓｔｅｒ表示，有關ＩＰＩ的協議

是歐洲擺脫幼稚，照顧自己企業，並堅持互惠原則做法的一部分。

根據該提案，歐盟執委會將決定第三國是否允許歐盟公司公平地進入其公共採購市場，如果

沒有，將尋求補救措施。否則，歐盟將對來自該國的公司實施懲罰，比如在遴選過程中在投標價

格上加價多達１００％。（ｗｌ）

