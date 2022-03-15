【Ａ股震盪】滬綜指續低開近１％失三千二，據報外資逃離中國股票

《經濟通通訊社１５日專訊》疫情在內地多省快速蔓延，加上中概股遭遇重大打擊，讓外資

失去信心，而人民銀行在今日進行的ＭＬＦ續作中沒有調降利率，Ａ股繼續陷入泥沼。滬深股市

今早顯著低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒９７％，報３１９２﹒３６點，失守三千二，

深綜指低開０﹒８７％，所有行業板塊集體走低，煤炭、釀酒、石油顯著走低。

公開市場今日有１０００億（人民幣．下同）１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人民銀

行增量續作，２０００億元１年期ＭＬＦ操作，但利率意外持平２﹒８５％，市場原預期ＭＬＦ

利率將下調。

國家衛健委公布，全國昨日（１４日）報告新增確診病例３６０２例。其中本土病例

３５０７例（吉林３０７６例，山東１０６例，陝西５３例，天津５１例，廣東４８例，其中深

圳市３９例、東莞市９例；福建３３例，浙江３１例，遼寧２４例，江蘇２０例，河北１３例，

重慶１０例，上海９例，黑龍江７例，甘肅７例，北京６例，廣西４例，雲南４例，貴州２例，

安徽１例，河南１例，湖南１例），含７３例由無症狀感染者轉為確診病例。昨日無新增死亡病

例。

摩根大通分析師昨日下調了２８隻中概股評級，稱投資者開始消化地緣政治風險且對監管風

險的擔憂上升，引發局面改觀。據外電引述外資基金Ｍｉｒａｂａｕｄ＆Ｃｉｅ的董事指，基金

去年賣出了中國股票但至今沒有買回，承認他們在避開中國股市；ＧＡＭ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ基金經理表示，只有在中國股份拋售到頭及烏克蘭局勢得到解決時，轉

折點才會出現。（ｅｙ）

