【Ａ股震盪】滬指半日挫２﹒１８％，經濟數據理想惟降息憧憬落空

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１－２月份，全國規模以上工業增加值同比

增長７﹒５％，大勝預期的增３﹒９％；１－２月社會消費品零售總額７４４２６億元（人民幣

．下同），同比增長６﹒７％，優於市場預期的增３％；１－２月全國固定資產投資５０７６３

億元，同比增長１２﹒２％，同樣大勝市場預期的增５％。

經濟數據理想，不過內地疫情快速蔓延，未來數月的經濟表現堪憂，再加上人民銀行並未

如官媒預言般「降息」，Ａ股市場的「自由落體運動」還在繼續。滬綜指今早低開１％，開市不

夠１０分鐘跌幅快速擴大至超過２％，盤中券商股倒升助力滬指跌幅快速收窄，不過午收前券商

股重返跌軌，滬指打回原形，半日收挫２﹒１８％，報３１５３﹒１１點，盤中低見

３１２７﹒１５點，刷新自２０２０年７月以來指數新低；深成指挫１﹒３２％，新冠藥物、東

數西算、電子身份證概念拉動下，創業板指獨力升０﹒４１％。逾４６００隻掛牌Ａ股中有接近

４０００隻股份下跌。

今日有ＭＬＦ到期，被外界認為人民銀行「政策利率降息」、貨幣面扶持內地經濟的窗口，

內媒此前更放口風稱「降準降息可期」，結果人行今日續做１年起ＭＬＦ操作，規模增量至

２０００億元，但反高潮地保持ＭＬＦ利率為２﹒８５％，出乎市場意料。

國家衛健委公布，全國昨日（１４日）報告新增本土確診病例３５０７例，其中吉林

３０７６例，山東１０６例，陝西５３例，天津５１例，廣東４８例，上海９例，北京６例。新

增無症狀感染者１７６８例。吉林省續重災，仍有逾３８００宗初篩陽性，吉林省衛生健康委副

主任張力表示，吉林省醫療防疫物資只能滿足兩到三天的需要，正在全力以赴爭取各方支持。



＊四大行捱沽，地產股插水＊



人行不「降息」，四大行捱沽，建行（滬：６０１９３９）挫１﹒７％，工行

（滬：６０１３９８）跌１﹒３％，農行（滬：６０１２８８）、中行（滬：６０１９８８）跌

１％；股市表現慘淡，保險股跌更多，太保（滬：６０１６０１）大跌４﹒７％，平保

（滬：６０１３１８）走低３﹒８％，國壽（滬：６０１６２８）跌２﹒５％，人保

（滬：６０１３１９）跌１﹒４％。

地產數據仍然遜色，統計數據顯示，１－２月份，全國商品房銷售面積１５７０３萬平方米

，同比下降９﹒６％，商品房銷售額１５４５９億元，下降１９﹒３％，其中住宅銷售面積下降

１３﹒８％，住宅銷售額下降２２﹒１％。數據還顯示，期間房地產開發企業到位資金同比下降

１７﹒７％，定金及預收款下降２７％，個人按揭貸款下降１６﹒９％。

數據疲乏地產股重創，新城控股（滬：６０１１５５）挫５﹒３％，金地集團

（滬：６００３８３）跌４﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌４﹒５％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌３﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）軟１﹒８％。



＊煤炭跌最多，電子身份證炒題材＊



煤炭產能增加消息加上管控措施升級導致需求下滑，煤炭板塊跌勢最慘烈，平煤股份

（滬：６０１６６６）跌停，山煤國際（滬：６００５４６）跌９﹒１％，晉控煤業

（滬：６０１００１）跌８﹒１％，山西焦煤（深：０００９８３）挫７﹒１％，中國神華

（滬：６０１０８８）跌４﹒２％。

國務院總理李克強１４日主持召開國務院常務會議，會議內容提及推進身份證電子化，實現

通過掃碼辦理需要用身份證的服務事項，同時保障好群眾信息安全和隱私。電子身份證概念成為

Ａ股一片跌市之中的奇葩，遠方信息（深：３００３０６）升兩成漲停，雄帝科技

（深：３００５４６）漲１０﹒２％，南威軟件（滬：６０３６３６）、精倫電子

（滬：６００３５５）、英飛拓（深：００２５２８）升一成漲停，神思電子

（深：３００４７９）升４﹒３％。（ｅｙ）

