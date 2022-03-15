  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2022 10:49

【Ａ股震盪】首兩月三駕馬車表現理想，券商股維穩滬跌幅縮至１％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》地緣政治震盪加上全國防疫措施升級，但人民銀行意外未有就
政策利率「降息」，引發市場震盪。銀行、保險板塊今早領跌，拖累滬綜指低開１％後跌幅快速
放大，一度插水超過２％，盤中低見３１３６﹒０８點，刷新２０２０年７月以來指數新低。
　　不過盤中公布的多項首兩月經濟數據表現理想，加上券商股倒升維穩，滬綜指跌幅快速收窄
至１﹒１４％，報３１８６﹒６４，收復三千二仍有阻力，深成指跌幅縮至僅０﹒２４％，創業
板指更倒升１﹒２４％。
　　國家統計局公布，１－２月份，全國規模以上工業增加值同比增長７﹒５％，大勝預期的增
３﹒９％，比２０２１年１２月份加快３﹒２個百分點，比２０２１年兩年平均增速加快１﹒４
個百分點；１－２月份社會消費品零售總額７４４２６億元（人民幣．下同），同比增長
６﹒７％，優於市場預期的增３％；１－２月份全國固定資產投資５０７６３億元，同比增長
１２﹒２％，同樣大勝市場預期的增５％。
　　不過值得留意的是房地產投資持續衰退，全國房地產開發投資１４４９９億元，同比僅增長
３﹒７％；全國商品房銷售面積１５７０３萬平方米，同比下降９﹒６％；住宅銷售面積下降
１３﹒８％，銷售額下降２２﹒１％。（ｅｙ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪15/03/2022
【專訪】溫天納：完美風暴衝擊資本市場
生財有道15/03/2022
【名嘴發財高息股】溫傑：越秀房託(00405)屬滄海遺珠！現價宜買入？（有片）
大行報告15/03/2022
【大行炒D乜】瑞信點評油股　三行齊削友邦目標價
開市Good Morning15/03/2022
黃師傅籲勿撈科網等弱勢股　技術走勢見底且基本面配合始入市
財經熱話15/03/2022
【虛幣世界】市場觀望聯儲議息，加密貨幣微漲
中國故事14/03/2022
《神州經脈》中美高層意國會晤　疫情嚴峻多地封城　A股再跌一跤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金