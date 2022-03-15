【Ａ股震盪】首兩月三駕馬車表現理想，券商股維穩滬跌幅縮至１％

《經濟通通訊社１５日專訊》地緣政治震盪加上全國防疫措施升級，但人民銀行意外未有就

政策利率「降息」，引發市場震盪。銀行、保險板塊今早領跌，拖累滬綜指低開１％後跌幅快速

放大，一度插水超過２％，盤中低見３１３６﹒０８點，刷新２０２０年７月以來指數新低。

不過盤中公布的多項首兩月經濟數據表現理想，加上券商股倒升維穩，滬綜指跌幅快速收窄

至１﹒１４％，報３１８６﹒６４，收復三千二仍有阻力，深成指跌幅縮至僅０﹒２４％，創業

板指更倒升１﹒２４％。

國家統計局公布，１－２月份，全國規模以上工業增加值同比增長７﹒５％，大勝預期的增

３﹒９％，比２０２１年１２月份加快３﹒２個百分點，比２０２１年兩年平均增速加快１﹒４

個百分點；１－２月份社會消費品零售總額７４４２６億元（人民幣．下同），同比增長

６﹒７％，優於市場預期的增３％；１－２月份全國固定資產投資５０７６３億元，同比增長

１２﹒２％，同樣大勝市場預期的增５％。

不過值得留意的是房地產投資持續衰退，全國房地產開發投資１４４９９億元，同比僅增長

３﹒７％；全國商品房銷售面積１５７０３萬平方米，同比下降９﹒６％；住宅銷售面積下降

１３﹒８％，銷售額下降２２﹒１％。（ｅｙ）

