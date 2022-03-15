【Ａ股震盪】「楊沙會」後股災現，滬指挫近半成兩年最大單日跌幅

《經濟通通訊社１５日專訊》美國國家安全顧問沙利文與中共中央政治局委員、中央外事工

作委員會辦公室主任楊潔篪周一（１４日）在意大利羅馬舉行了長達７小時的會晤，外界關注中

方對俄羅斯出兵烏克蘭的取態，以及是否跟隨西方國家制裁俄羅斯，不過外媒引述美方官員形容

會面場面「激烈」，中美之間的互不信任態度，引發外資對中國股票的加速逃出。

Ａ股觸發了連續兩周的暴跌行情，今日更遭遇了自２０２０年初新型冠狀病毒疫情首次在武

漢爆發以來最嚴重的股災。中國今早公布首２月投資消費工業的經濟數據理想且超出市場預期，

不過人民銀行並未如官媒預言般「降息」，引發今早Ａ股繼續做「自由落體運動」。滬綜指先低

開１％，開市不夠１０分鐘跌幅快速擴大至超過２％，盤中券商股倒升助力滬指跌幅快速收窄，

不過午收前券商股重返跌軌，滬指打回原形，半日收挫超過２％。

直到午後，地緣政治對股市的影響愈演愈烈，跌幅不斷拉闊且無?車現象，滬指更連穿多個

整數關口去到３１００點以下，股市最終崩盤，所有行業板塊告跌，４６００隻股份之中只有不

到２５０隻上升，江山一片綠，滬指在全日最低位收市，跌幅４﹒９５％報３０６３﹒９７點，

創下２０２０年７月２日以來新低，更是２０２０年２月３日以來單日跌幅最大的交易日，當時

新型冠狀病毒疫情在武漢大爆發，當地採取歷史性的封城措施，掀開全球經濟?停的序幕。

深成指午收前一度企穩，但午後跟隨滬指暴跌，全日收跌４﹒３６％，報１１５３７﹒２４

點，是２０２０年６月以來新低；創業板指早市先低開後翻盤升，午後則回跌，全日急跌

２﹒５５％，振幅高達４﹒３２％。

外資循陸股通淨流出１６０﹒２４億元（人民幣．下同），單日淨賣出額位居歷史第三；３

月以來北向資金累計淨賣出額已超６４５億元，此前月度歷史紀錄為２０２０年３月創造的

６７８﹒７億元。兩市全日成交１１２４３億元，恐慌推高成交近１６％。



＊ＭＬＦ意外不降息，新增確診數倍增＊



今日有ＭＬＦ到期，被外界認為人民銀行「政策利率降息」、貨幣面扶持內地經濟的窗口，

內媒此前更放口風稱「降準降息可期」，結果人行今日續做１年起ＭＬＦ操作，規模增量至

２０００億元，但反高潮地保持ＭＬＦ利率為２﹒８５％，出乎市場意料。

國家衛健委公布，全國昨日（１４日）報告新增本土確診病例３５０７例，其中吉林

３０７６例，山東１０６例，陝西５３例，天津５１例，廣東４８例，上海９例，北京６例。新

增無症狀感染者１７６８例。吉林省續重災，仍有逾３８００宗初篩陽性，吉林省衛生健康委副

主任張力表示，吉林省醫療防疫物資只能滿足兩到三天的需要，正在全力以赴爭取各方支持。



＊金融股不穩，內房大地震＊



人行不「降息」，四大行捱沽，建行（滬：６０１９３９）挫２﹒４％，中行

（滬：６０１９８８）跌１﹒９％，農行（滬：６０１２８８）跌１﹒４％，工行

（滬：６０１３９８）跌１﹒１％；股市表現慘淡，保險股跌更多，太保（滬：６０１６０１）

大跌８﹒１％，平保（滬：６０１３１８）走低６﹒９％，國壽（滬：６０１６２８）跌６％，

人保（滬：６０１３１９）跌４％。

地產數據仍然遜色，統計數據顯示，１－２月份，全國商品房銷售面積１５７０３萬平方米

，同比下降９﹒６％，商品房銷售額１５４５９億元，下降１９﹒３％，其中住宅銷售面積下降

１３﹒８％，住宅銷售額下降２２﹒１％。數據還顯示，期間房地產開發企業到位資金同比下降

１７﹒７％，定金及預收款下降２７％，個人按揭貸款下降１６﹒９％。

數據疲乏地產股重創，金地集團（滬：６００３８３）、保利發展（滬：６０００４８）、

招商蛇口（深：００１９７９）、新城控股（滬：６００１１５５）等股集體跌停，萬科Ａ

（深：０００００２）跌８％。

統計局新聞發言人付凌暉今日在國新辦發布會表示，近期多地出現了散發疫情，部分地

區疫情形勢有所趨緊，客觀上會對當地經濟恢復造成一定影響。但從１－２月份指標變化情況來

看，進一步增強了實現全年５﹒５％增長目標的信心。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９８３﹒８１ －４﹒５７

上證綜合指數 ３０６３﹒９７ －４﹒９５ ５０８１﹒５８

深證綜合指數 ２０１３﹒３７ －４﹒５６ ６１６０﹒６０

上證Ｂ股指數 ２６２﹒５９ －３﹒９５ ２﹒９６

深證Ｂ股指數 ９８７﹒２５ －６﹒４４ １﹒３０

上證１８０指數 ８４５５﹒８２ －４﹒９７

上證３８０指數 ５５６３﹒６５ －５﹒３６

深證成份指數 １１５３７﹒２４ －４﹒３６

中小創新指數 ２２７０﹒９１ －５﹒０８

深圳創業板指數 ２５０４﹒７８ －２﹒５５

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