《全球視野－胡一帆》中國宏觀經濟復甦在望

《全球視野》北京冬奧會以中國獲得創紀錄的９枚金牌圓滿收官。在新冠疫情依然肆虐的情

況下舉辦全球賽事確實不易，而中國以其出色的智慧與效率取得了成功。然而就在冬奧會閉幕不

久，全球目光很快轉向烏克蘭局勢。



俄烏衝突及隨後的制裁令全球風險資產承壓，股價大幅波動，各類資產的波動性急劇升高。

投資者在揣測全球經濟受到何種影響，以及在通脹進一步攀升的情況下各國央行將如何應對。而

中國在此形勢下可望展現出韌性。



首先，目前通脹並不是中國的主要問題。因此，即便石油價格持續上漲或進口農產品價格飆

升，也不會導致中國居民消費價格指數（ＣＰＩ）升至阻礙央行實施寬鬆政策的程度。



其次，作為全球最大的原油進口國，油價持續跳漲可能不利於中國經濟－－但對增長的影響

或可忽略不計。其他市場受到的影響可能大不相同，尤其是對油價變動更為敏感的小型開放型經

濟體。



第三，中國市場的關注點很快會從去年的不利因素（科技行業監管、經濟活動放緩等）轉向

今年的利好因素（政策寬鬆、經濟復甦、估值不貴等）。因此，我們最近在亞洲策略中將中國上

調至看好，並預期ＭＳＣＩ中國在２０２２年將取得高雙位數的回報。



＊宏觀經濟復甦在望＊



中國經濟在去年第四季走低後，我們預計今年第一季將觸底，並在今年餘下時間持續復甦，

帶動２０２２年ＧＤＰ增速超過５﹒０％。我們已看到工業週期見底回升的跡象。最重要的是，

貨幣政策寬鬆仍在持續，這與全球其他地區的收緊態勢形成鮮明對比。



在多種挑戰疊加的環境下，中國政策制定者面臨穩經濟的壓力。其中一項挑戰在於，全球央

行都在收緊貨幣政策之際，中國央行將需要加大寬鬆力度以抵消全球增長放緩的影響。



因此我們認為中國還將出臺更多寬鬆舉措，包括再下調１至２次存款準備金率、進一步下調

中期借貸便利（ＭＬＦ）利率、提前安排地方政府債券發行以支援部分基建專案等。



自２０２２年二季度起經濟復甦的「綠芽」將更加明顯。貨幣和信貸增長從近期開始已做出

正面回應：我們預計至今年底整體信貸增長將達到１０﹒５％左右（２０２１年為１０﹒３％）

，且新的寬鬆措施有望提振信貸增長。進入第二季後，進口與採購經理指數（ＰＭＩ）應該會回

升。我們預計中國經濟將在年中時復甦，中國股票的狀況也將隨之改善。



＊投資者應該聚焦於哪些方面？＊



在政策支持、防疫限制措施最終可能取消以及積極的財政政策等利好支援下，我們預計今年

企業盈利將實現雙位數增長，帶動股市取得穩健回報。我們認為，盈利增長前景將推升股票估值

。ＭＳＣＩ中國指數目前的估值（市盈率及市盈增長率）低於歷史平均水準。監管不利因素基本

上已經計入股價。



我們認為市場焦點很快將從政策利空轉向政策利好。未來數月，我們預期投資者的關注焦點

將轉向政策進一步寬鬆，包括更多流動性投放、更多財政支持以提振基建投資等。此外，我們認

為企業在網路安全和智慧製造方面的投入也將增加。另一項政策利好是，中國政府為在２０６０

年前實現碳中和的長期目標而持續提供支援。



短期內，我們仍看好週期性板塊，包括耐用消費品和服務，這些板塊是經濟復甦的主要受益

者。隨著防疫限制的逐步取消，再加上宏觀經濟強勁回暖，預計２０２２年中國消費將穩健增長

。與此同時，更為溫和的ＰＰＩ通脹趨勢意味著原材料價格將企穩，日常消費企業的利潤率將上

升。《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管 胡一帆》



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