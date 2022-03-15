【人行操作】人行增量２千億ＭＬＦ利率持平，續１００億元逆回購

《經濟通通訊社１５日專訊》今日有１０００億（人民幣．下同）１年期中期借貸便利

（ＭＬＦ）到期，人民銀行增量續作，２０００億元１年期ＭＬＦ操作，利率持平２﹒８５％，

市場原預期ＭＬＦ利率將下調。

另外，人民銀行連續十日１００億元７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１％。今日有

１０００億ＭＬＦ及１００億元逆回購到期，全口徑計，今日淨投放１０００億元。（ｃｔ）

