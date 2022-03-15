《經濟通通訊社１５日專訊》俄羅斯財政部長西盧安諾夫周一（１４日）表示，在西方制裁
阻止莫斯科動用外匯儲備中的美元和歐元後，俄羅斯將使用其外匯儲備中的人民幣，以支付周三
（１６日）到期的主權歐洲債券票息，履行外債義務，但若西方銀行拒絕，俄羅斯可能會用盧布
支付。
美國總統國家安全顧問沙利文接受外媒訪問時曾表示，包括中國在內的任何國家若幫助俄羅
斯規避西方的制裁，「絕對會產生後果」。（ｅｙ）
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15/03/2022 10:32
【俄烏開戰】俄羅斯財長：擬用人民幣儲備支付主權歐洲債券票息
《經濟通通訊社１５日專訊》俄羅斯財政部長西盧安諾夫周一（１４日）表示，在西方制裁
阻止莫斯科動用外匯儲備中的美元和歐元後，俄羅斯將使用其外匯儲備中的人民幣，以支付周三
（１６日）到期的主權歐洲債券票息，履行外債義務，但若西方銀行拒絕，俄羅斯可能會用盧布
支付。
美國總統國家安全顧問沙利文接受外媒訪問時曾表示，包括中國在內的任何國家若幫助俄羅
斯規避西方的制裁，「絕對會產生後果」。（ｅｙ）
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