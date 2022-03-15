【聚焦數據】首二月央企利潤總額同比增速加快至２０﹒６％

《經濟通通訊社１５日專訊》國務院國資委公布，今年１－２月，中央企業實現營業收入

５﹒７萬億元（人民幣．下同）、利潤總額３６７８﹒７億元、淨利潤２８２１﹒７億元，同比

分別增長１７﹒６％、２０﹒６％、２０﹒４％，運行質量持續改善，為一季度「開門紅」奠定

了堅實基礎。

今年１月，央企營業收入、利潤總額、淨利潤分別同比增１２﹒４％，１１﹒３％、

１０﹒２％。

據國資委官網，３月１４日，國資委黨委召開擴大會議，傳達學習全國兩會精神，圍繞政府

工作報告部署要求，研究貫徹落實措施。會議強調，要加快國有經濟布局優化和結構調整，推動

國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈和國計民生的重要行業領域集中，為保障糧食等重要農

產品供應，做好能源、重要原材料保供穩價等工作提供有力支撐。

要下大力氣加強國有資產監管，充分發揮專業化、體系化、法治化監管優勢，不斷提升國資

監管效能；要增強產業鏈供應鏈韌性和競爭力，進一步聚焦主責主業，著力發展實體經濟，堅持

高水平科技自立自強，加快打造原創技術策源地和現代產業鏈鏈長，更好支撐和服務黨和國家工

作大局。（ｗｌ）

