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15/03/2022 11:26

【大國博弈】華爾街日報：沙特邀請習近平出訪該國，最快５月成行

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《華爾街日報》周一（１４日）報道，世界最大石油出口國
沙特已邀請中國國家主席習近平訪問該國，最早可能於５月成行。在沙特與美國關係緊張之際，
此次訪問可能有助於沙特深化與中國的關係。美國總統拜登去年１月就職以來，沙特和美國之間
的戰略夥伴關係一直受到利雅得人權記錄的考驗，特別是在發生了也門戰爭和２０１８年沙特記
者卡舒吉（Ｊａｍａｌ　Ｋｈａｓｈｏｇｇｉ）被殺事件之後。
　　報道引述沙特官員指出，沙特王儲和習近平是親密的朋友，雙方都明白加強關係的巨大潛力
。「這不僅僅是他們從我們這里購買石油，我們從他們那里購買武器。」據悉，沙特計劃複製
２０１７年美國前總統特朗普首次以總統身份出訪沙特時給予的熱情接待。
　　在美英因烏克蘭戰爭禁運俄羅斯石油後，油組一直擺出「中立」偏俄態度，如在開戰後的一
周，成員國僅花１３分鐘就決定堅守原定增產計劃，不理會拜登的額外增產呼籲。沙特和阿聯酋
領袖近幾周都拒絕應白宮要求與美國總統拜登通電話，反而曾與俄羅斯總統普京通電話。另一邊
廂，美國據報擬放鬆對委內瑞拉自２０１９年實施的制裁，開放部分石油出口，確保美國供應。
　　另一個關注點是，在２０２０年初新冠疫情全球大流行後，習近平作為中國最高國家領導人
，過去兩年多再未踏出國門對任何國家進行訪問。（ｗｌ）

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