【大國博弈】外電：中美監管近期多次會談，致力達成審計合作協議

《經濟通通訊社１５日專訊》中美監管機構就中概股提交審計底稿的問題已經斡旋超過十年

，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）上周終於採取實際行動，因應《外國公司問責法》

（ＨＦＣＡＡ）公布一份包含５間中概股公司的名單，引發中概股連日暴跌，甚至拖累港股及Ａ

股士氣極低迷。據《彭博》最新報道，美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）表示，該委

員會正與中國監管部門保持積極溝通，近期已多次舉行會談，雙方致力於達成一份合作協議，以

便其能夠檢查在美註冊的中國內地及部分從事內地業務的香港審計師事務所。

ＰＣＡＯＢ表示願意與中國政府部門保持合作關係，採用目前其與數十家其他國家或地區之

間類似的合作方式開展對相關會計師事務所的檢查和調查。

內媒早前亦曾釋出類似信息，稱中美雙方監管機構就審計監管合作的對話和磋商進展比較順

利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望盡快達成共識。中國官媒《經濟日報》發文認為，

首批名單的公布早已有跡可循，並非一個突發事件，且相關法規存在緩衝期，目前斷言入單企業

最終會被強制退市尚為時過早。（ｗｌ）

