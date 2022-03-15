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15/03/2022 14:10

【數據解讀】渣打：經濟數據環比改善沒那麼大，３月或明顯走弱

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１－２月份，全國規模以上工業增加值同比
增長７﹒５％，大勝預期的增３﹒９％；１－２月社會消費品零售總額７４４２６億元（人民幣
．下同），同比增長６﹒７％，優於市場預期的增３％；１－２月全國固定資產投資５０７６３
億元，同比增長１２﹒２％，同樣大勝市場預期的增５％。其中，工業和投資增速均創２０２１
年６月以來新高，消費增速為去年７月以來最高。
　　渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，數據超預期，其中有基數的效應，但也說明１
－２月出現了改善。但如果拿去年１２月的兩年平均增速和今年１－２月相較於２０１９年同期
的三年平均增速比較，投資增速從３﹒９％提高到了４﹒６％，並沒有官方的「１２﹒２％」那
麼扎眼；工業是從５﹒８％提高到７﹒９％，零售從３﹒１％提高到４﹒３％。
　　從環比速度看，改善幅度也沒有那麼大，工業１－２月的環比折年率為４﹒２％，投資是
８﹒２％，社零是３﹒７％。３月數據可能會明顯走弱，因為這輪疫情是２０２０年初武漢疫情
之後擴散最快的一次，涉及的還是上海、深圳等發達地區。且由於３月數據在一季度ＧＤＰ中所
佔比重相對高一些，所以一季度經濟恐怕總體比較低迷。　
　　丁爽認為，政策靠前發力不會改變。財政政策關鍵在於執行，發力盡量靠前；人行還是有降
準降息的必要，二季度可能在４月調降ＭＬＦ利率，下半年預計就沒有降準降息了，但結構性寬
鬆會延續，除非後續疫情難以控制。（ｗｌ）

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