【數據解讀】渣打：經濟數據環比改善沒那麼大，３月或明顯走弱

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１－２月份，全國規模以上工業增加值同比

增長７﹒５％，大勝預期的增３﹒９％；１－２月社會消費品零售總額７４４２６億元（人民幣

．下同），同比增長６﹒７％，優於市場預期的增３％；１－２月全國固定資產投資５０７６３

億元，同比增長１２﹒２％，同樣大勝市場預期的增５％。其中，工業和投資增速均創２０２１

年６月以來新高，消費增速為去年７月以來最高。

渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，數據超預期，其中有基數的效應，但也說明１

－２月出現了改善。但如果拿去年１２月的兩年平均增速和今年１－２月相較於２０１９年同期

的三年平均增速比較，投資增速從３﹒９％提高到了４﹒６％，並沒有官方的「１２﹒２％」那

麼扎眼；工業是從５﹒８％提高到７﹒９％，零售從３﹒１％提高到４﹒３％。

從環比速度看，改善幅度也沒有那麼大，工業１－２月的環比折年率為４﹒２％，投資是

８﹒２％，社零是３﹒７％。３月數據可能會明顯走弱，因為這輪疫情是２０２０年初武漢疫情

之後擴散最快的一次，涉及的還是上海、深圳等發達地區。且由於３月數據在一季度ＧＤＰ中所

佔比重相對高一些，所以一季度經濟恐怕總體比較低迷。

丁爽認為，政策靠前發力不會改變。財政政策關鍵在於執行，發力盡量靠前；人行還是有降

準降息的必要，二季度可能在４月調降ＭＬＦ利率，下半年預計就沒有降準降息了，但結構性寬

鬆會延續，除非後續疫情難以控制。（ｗｌ）

