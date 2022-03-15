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15/03/2022 14:28

【數據解讀】華興證券：就業和居民收入增長繼續成為經濟復甦痛點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１－２月份，全國規模以上工業增加值同比
增長７﹒５％，大勝預期的增３﹒９％；１－２月社會消費品零售總額７４４２６億元（人民幣
．下同），同比增長６﹒７％，優於市場預期的增３％；１－２月全國固定資產投資５０７６３
億元，同比增長１２﹒２％，同樣大勝市場預期的增５％。其中，工業和投資增速均創２０２１
年６月以來新高，消費增速為去年７月以來最高。
　　華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟認為，２月全國城鎮調查失業率、
１６－２４歲人口調查失業率的上升，顯示就業市場壓力和居民可支配收入的增長將繼續成為宏
觀經濟復蘇中的結構性弱點、痛點，需要繼續堅持產業升級發展、製造業紓困支持、民生保障等
各項政策落地見效。
　　報告又指，近期多月國家統計局與財新製造業、服務業ＰＭＩ中的從業人員指數均仍處於收
縮區間。此外，２０２２屆高校畢業生規模預計將首次突破千萬，達１０７６萬人。受疫情影響
，高校畢業生招聘需求下降，求職面試都受到一定限制。考慮到高校畢業生集中進入勞動力市場
，疫情之下嚴峻複雜的就業形勢和就業壓力，值得引起重視。（ｗｌ）

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