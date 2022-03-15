【華為動向】華為因聘本地僱員不達標被控，與南非當局達庭外和解

《經濟通通訊社１５日專訊》南非勞工部和中國華為的一家子公司周二在聯合聲明中表示，

雙方已經就當地的雇用規則達成了庭外和解。當局在２月將南非華為技術公司告上法庭，稱其未

達到６０％的雇員必須是南非人的要求，並尋求罰款１５０萬蘭特（９﹒９３萬美元）或該子公

司２０２０年年營業額的２％。（ｗｌ）

