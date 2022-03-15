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15/03/2022 10:04

【聚焦數據】內地首２月社會消費品零售總額增６﹒７％，優預期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１－２月份，社會消費品零售總額
７４４２６億元（人民幣．下同），同比增長６﹒７％，優於市場預期的增３％；比２０２１年
１２月份加快５﹒０個百分點，比２０２１年兩年平均增速加快２﹒８個百分點。

＊消費升級類商品銷售活躍＊

　　按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額６４５９３億元，增長６﹒７％；鄉村消費品零售
額９８３３億元，增長７﹒１％。
　　按消費類型分，商品零售６６７０８億元，增長６﹒５％；餐飲收入７７１８億元，增長
８﹒９％。升級類商品銷售較快增長，限額以上單位金銀珠寶類、家用電器和音像器材類、文化
辦公用品類商品零售額分別增長１９﹒５％、１２﹒７％、１１﹒１％。基本生活類商品銷售良
好，限額以上單位日用品類、糧油食品類商品零售額分別增長１０﹒７％、７﹒９％。
　　全國網上零售額１９５５８億元，同比增長１０﹒２％。其中，實物商品網上零售額
１６３７１億元，增長１２﹒３％，佔社會消費品零售總額的比重為２２﹒０％。從環比看，２
月份社會消費品零售總額比上月增長０﹒３％。（ｃｔ）

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