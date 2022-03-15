【ＦＯＣＵＳ】困境壓頂數據放閃，降息落空顯三考量

【ＦＯＣＵＳ】中國內地本土新冠病例邁向逾兩年來最高紀錄之際，面對政策利率指標

ＭＬＦ（

中期借貸便利）周二（１５日）降息預期落空，滬指一開市即失守３２００點。何解央媽按兵不

動？國家統計局稍後揭盅的首２月經濟數據或提供最好解釋－－工業增加值、消費品零售、固定

資產投資

，全數大勝市場預期。



＊三架馬車齊大提速＊



ＧＤＰ總值媲美韓國的粵港澳大灣區，因Ｏｍｉｃｒｏｎ衝擊陷入「半癱瘓」，加上俄烏局

勢雲譎波詭

、中概暴跌泥足深陷、信貸擴張急劇縮水……大摩再吹響「魔笛」，最新預期中國首季經濟環比

將現零增長，並下調全年預期由５﹒３％至５﹒１％；更悲觀的是野村，預期年度增長僅

４﹒３％，遠低政府

「５﹒５％左右」目標。

不過，「最暗的夜有最亮的光」，首２月三架馬車按年表現齊齊大提速：工業增加值增

７﹒５％（

預期：３﹒９％），錄７個月最高；消費品零售增６﹒７％（預期：３％），錄６個月最高；固

定資產投資增

１２﹒２％（預期：５％），錄７個月最高。

其中，擔綱「穩增長」大旗的基建投資，增速更錄９個月最高；餐飲收入亦重回２０１９年

疫情爆發前的同期水平之上。



＊爬坡過坎挑戰未盡＊



被國統局稱為「恢復較好」的首２月經濟，可謂央媽降息工具箱暫不重開的最佳理由，為經

濟爬坡過坎預留政策空間，必要性從地產市場及就業形勢可見一斑－－首２月房地產投資增速從

去年全年的４﹒４％續放慢至３﹒７％，商品住宅銷售額從去年全年的增５﹒１％至縮水

２２﹒１％，調查失業率從去年底的５﹒１％升至２月底的５﹒５％。

而另一重掣肘或來自匯率。跟中美利差反向而行持續逾年的強人幣走勢，進入本周突然轉弱

，中間價連續兩日偏離市場預期逾百點子，而外資２月亦錄逾三年來首度減持人民幣債券。

再換個角度看，２月信貸數據暴露居民需求端極度乏力，相比降息降準，退稅減稅無疑能更

直接輸血市場主體，尤其是在互聯網大廠裁員潮山雨欲來，而高校畢業生今年增至１０７６萬人

歷史新高的當下。

