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即市新聞

15/03/2022 15:28

【重拳監管】網信辦派督導組進駐豆瓣促整改，過去已收２０次罰單

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地社交平台「豆瓣網」，是一個匯聚書籍、電影、音樂、舞
台劇等作品的信息的綜合平台，無論描述還是評論都由用戶提供，是中國Ｗｅｂ　２﹒０網站中
具有特色的網站之一。但這樣一個看似「風花雪月」的平台，過去一兩年持續遭監管圍剿，迄今
累計２０次收到網信辦罰單，其中多次屬於「頂格處罰」，合計獲罰９００萬元人民幣。但罰款
似乎無法解根治問題，網信辦最新表示，針對當前豆瓣網存在的嚴重網絡亂象，３月１５日，網
信辦指導北京市互聯網信息辦公室派出工作督導組，進駐豆瓣網督促整改。
　　去年１２月１日，網信辦曾約談豆瓣網主要負責人、總編輯，稱豆瓣網及其帳號屢次出現法
律、法規禁止發布或者傳輸的信息。同日，豆瓣ＡＰＰ內發布了一則公告，表示將在２０２１年
１２月２日０時至２０２１年１２月１７日０時期間，暫停「小組」回復功能的使用，並暫停小
組「精選」頻道的內容更新。　
　　豆瓣社區創立於２００５年，是內地文青的網絡園地，其讀書、電影、音樂、小組功能最為
熱門，「我們的精神角落」也成為了豆瓣的官方宣傳語。作為一個以提供書影音信息查詢以及小
組交流功能為主的社交平台，豆瓣近年經常遭遇監管重拳，相信與「小組」功能中用戶評論審核
的「不到位」有很大關係。內媒曾引述法律專家認為，從豆瓣網本身的定位來說，它是一個用戶
活躍度非常高的網絡社群，這也帶來了一些不可控的因素－－用戶的言論有時會涉及到一些較為
敏感的內容。但亦有觀點認為，社交平台既要保護用戶的表達，又要對違法言論引起重視，在此
過程中，劃分兩者之間的界限是一大難點。（ｗｌ）

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