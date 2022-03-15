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15/03/2022 16:45

【重拳監管】演員鄧倫涉偷逃稅被罰逾１億，部份未自查獲從重處罰

　　《經濟通通訊社１５日專訊》明星查稅風暴再度吹襲，９０後當紅小生鄧倫成為最新目標。
據《新華社》報道，上海市稅務局第四稽查局根據稅收監管中的線索，經稅收大數據進一步分析
，發現鄧倫涉嫌偷逃稅款。經查，鄧倫在２０１９年至２０２０年期間，通過虛構業務轉換收入
性質進行虛假申報，偷逃個人所得稅４７６５﹒８２萬元（人民幣．下同），其他少繳個人所得
稅１３９９﹒３２萬元。
　　在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查並主動補繳稅款４４５５﹒０３萬元，同時主動
報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮上述情況，上海市稅務局第四稽查局依據相關
法律法規規定，按照上海市稅務行政處罰裁量基準，對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共
計１﹒０６億元。

＊虛構業務轉換收入性質，且部份未主動補繳，性質惡劣從重處罰＊

　　上海市稅務局第四稽查局有關負責人就鄧倫偷逃稅案件答記者問時表示，在去年以來開展的
文娛領域稅收綜合治理中，發現鄧倫存在涉嫌偷逃稅問題，且經稅務機關提醒督促仍整改不徹底
，遂依法依規對其進行立案並開展了全面深入的稅務檢查。檢查後，對鄧倫虛構業務轉換收入性
質虛假申報偷稅但主動自查補繳稅款部分處０﹒５倍罰款。對其未能糾錯的違法行為依法嚴肅處
理。鄧倫虛構業務轉換收入性質虛假申報偷稅且未主動自查補繳部分，性質惡劣，對其予以從重
處罰，處４倍罰款。
　　鄧倫出生於１９９２年，畢業於上海戲劇學院，因接連主演《香蜜沉沉燼如霜》、《一千零
一夜》等熱播大劇走紅，其後涉足綜藝圈，常駐《密室大逃脫》和《極限挑戰》等節目，逐漸由
頂流明星轉變成綜藝咖，導致近年少有口碑劇集推出。（ｗｌ）

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