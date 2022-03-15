《匯市縱橫－蕭啟洪》遠親不如近鄰

《匯市縱橫》守望相助、鄰里相親！這是大家從小學開始學習的美好品德。古語有云：遠親

不如近鄰。筆者在疫情嚴峻的今天，恰恰體會到這句話的真諦！在截稿前，根據政府的統計感染

新冠病毒人數接近６０萬，當中死亡例為３５１６，病死率０﹒５９％。沒有接種疫苗的死亡例

佔７４％，同時６０歲以上的死亡例為９５％。從數據上看，沒打針的長者實為這波疫情高危一

族。因此仍不時聽到「老人家不宜接種疫苗」的說法，還振振有詞的說若因接種疫苗而死就是枉

死，但散播這些言論的有沒有想過，若長者聽了你們的言論而不接種疫苗，確診後去世又是不是

誤信讒言而枉死呢？因此，筆者認為還是科學一點，按醫生的建議，可能範圍下儘快接種。長者

家屬們亦應鼓勵他們去接種疫苗。請大家相信科學，別再相信讒言了！



其實０﹒５９％的死亡率已經接近流感的死亡率，若大家相信在月初很多感染個案並沒有呈

報，或因大家覺得醫療系統已經不能負荷，且檢測陽性後並沒有明顯的病症，報不報也沒有差別

，有很多個案因此而沒有納入統計之中。因此，實際的確診例可能已經接近１００萬，甚至有學

者估計已達２００萬之眾！這樣下來，死亡率已經與重感冒差不太遠了！同時，估計中的疫情３

月中見頂也逐漸實現，此時已為疫情控制的關鍵時刻，請讀者們保持警覺，少聚會、鼓勵身邊親

朋（尤其長者）接種疫苗，相信勝利在望。



３月以來，筆者身邊的親朋一一檢測陽性，據他們說，報政府也得不到甚麼幫忙，所以大部

分選擇家中自我隔離（幸好大部分只是輕症），並吃成藥，以自身免疫能力對抗病毒。但全家禁

足在家，除非你們早已準備好一周的糧食、藥品及日用品，不然你還是要靠其他人來幫忙。現在

儘管餐飲及日用品可以網購並能直接送遞府上，但藥品出現短缺並不能容易在網上買到。筆者上

周曾經大費周章，跑了數個地區才勉強齊集了所需藥品，分別供應了幾個感染家庭，且還要奔走

全新界當速遞員！其實若能把抗疫資源在區內集中使用，便可以有效的幫助有需要的人，且減低

跨區「速遞」成本，即我們幫幫你住在我們社區的朋友，你就幫幫我們住在你社區的朋友。早前

，筆者同住大廈也有確診個案，筆者嘗試過提供幫忙，因可以令感染家庭禁足在家外，讓全棟大

廈的居民（只保護好廚廁去水位）相對安全，總好過那麼多人跨區走來走去！因此，一個好的睦

鄰關係是減低傳染的低成本方案。



和睦的鄰里關係，大家互相幫助將會令大家生活環境更美好，但現實往往未如理想。烏克蘭

人並未能體會這個好處，他們不瞭解，或不想認同俄羅斯這個強鄰，尤其在他們２０１４政變後

，更加向西方靠攏。這明顯會觸動俄羅斯自我保衛的神經，只是在強大的北約的撐腰下，膽子大

了的烏克蘭便孤注一擲。普京年前攻打克里米亞時，目標已經很清晰，俄羅斯人需要一個溫水港

，這次俄羅斯入侵烏克蘭也給了個明顯的動機，就是不想北約導彈部署在俄羅斯的門口。在澤連

斯基的眼裡，可能只看到加入歐盟及北約的好處，並低估了俄羅斯的決心！結果出乎他的想像！



這對鄰居開打了２周的戰事，當中進行了４次和談但並未能達成停戰共識。戰事開打以後並

未看到北約強勢加入，只是由美國帶頭的一些制裁行動。這些行動有沒有用，筆者不敢妄下定論

，只知道制裁並沒有實際的贏家，就是七傷拳。對俄羅斯原油及大宗商品的抵制，似乎只會推高

商品價格，並在現居高不下的通脹率火上加油。這令歐洲國家坐立不安，物價上升太急，相對工

資增長落後，民眾將會生活得更加艱難！滯脹之聲近日不徑而走！至此烏克蘭人十分艱苦，但俄

羅斯人也並不輕鬆！



滯脹是經濟下行而同時物價不斷上升的經濟現象。通常因為在經濟下行周期時供應端出現天

然災害或政治因素而引起的供應短缺所致。筆者翻看資料發現近５０年美國並沒有出現如上述定

義滯脹的情況，經濟收縮的日子包括１９７４中至１９７５中、１９８０中至１９８０末、

１９８２、１９９１及２００８至２００９，這些日子裡通脹（核心ＰＣＥ）均向下發展。

１９７０－１９８０年代的超高利率就是對抗通脹的手段。有趣的問題是當滯漲來臨，美聯儲會

加息控制通脹，還是減息幫助經濟呢？



在經濟學理論裡，通脹是因為人民手頭充裕，提升了對商品的需求，因而在供應沒有及時提

升下令價格上升，央行加息主要控制需求端，令商品價格恢復均衡，最終人民生活水平沒有下降

。若價格是因供應問題而拉升，而工資並沒有追上，人民生活開始困難，因今天花１０元可以吃

飽，但明天已不成了。加息並不能令供應增加，或倒過來會進一步減低供應（因投資開發回報相

對利率減低），唯一改變均衡的辦法是需求進一步減低（人民因追不到物價上升之餘並在利率上

升下，只有進一步減低消費），縱然物價重新回到均衡，但人民的生活水平將下降。央行加息將

不能增加供應之餘，同時增加人民的負擔而令需求下降更快。人民苦不堪然！若減息可能導致通

脹預期進一步升溫，或令情勢一發不可收拾！



確實，要選擇糞味的巧克力或是巧克力味的糞是一道難題！但隨著俄烏戰爭已出現可能的緩

解方案，美國工資上升暫緩，市場是否會迎來反底的２季度仍未可料！希望到時美聯儲不再需要

作出如此困難的選擇！



遠親不如近鄰是永恆的定律，是筆者深信的定律。放諸四海皆通，無論是居處社區，或是泱

泱大國，總之處理鄰里關係要互相體諒，包容鄰居缺點，多一點愛心，少一點私心。這樣便天下

太平了！希望俄烏皆明白個中道理，儘快結束戰爭令通脹受控，人民安居樂業！



＊本周策略＊



澳元：上周建議候低於０﹒７２００買入澳元兌美元已成交，更新目標０﹒７４００，止蝕

０﹒７０８０。

歐元：上周建議候低於１﹒０８２０水平買入歐元兌美元已成交，並於１﹒１０２０平倉，

獲利２００點子。

本周候建議候高於１﹒１０８０沽出歐元兌美元，目標１﹒０８５０，止蝕１﹒１１８０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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