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15/03/2022 09:12

《珠玉之論－陳鳳珠》料內地將積極保持汽車產業鏈穩定

　　《珠玉之論》資金持續流走，港股失守２００００點大關後曾跌穿１９５００點水平，其中
科技股跌勢未止，估計大市短期內仍會繼續反覆尋底。市場觀望本周聯儲局議息會議，並擔心外
圍經濟或出現滯脹風險，美股有機會繼續調整；而內地亦將公布一系列經濟數據，留意內地會否
落實更多扶持政策，以利好投資氣氛。
　
　　今年「兩會」召開期間，發改委表示要著力解決汽車等製造業領域的晶片短缺問題。而保持
產業鏈供應鏈的安全穩定為構建新發展格局的戰略要求，由於外部環境存在不確定性，預期內地
將會以國內大循環為主體，並積極投資擴大上游原材料供應，以保障產業鏈的安全穩定。另外，
發改委亦表示要加大對新型基礎設施建設的信貸支持力度，拓寬融資渠道，特別要為民營企業參
與新型基建創造更多有利條件。
　
　　預期內地將積極推動汽車行業發展，今年汽車銷售或會繼續錄得增長。中汽協表示內地的２
月份汽車銷量按年上升１８﹒７％至１７３﹒７萬輛，其中新能源汽車銷量同比大幅增長
１８４﹒３％至３３﹒４萬輛。今年首兩個月內地的汽車銷量按年上漲７﹒５％至４２６﹒８萬
輛，其中新能源汽車累計銷量同比增加１５４﹒７％至７６﹒５萬輛，佔總汽車銷量的
１７﹒９％。近期原材料價格持續上漲，部分新能源車企提價，同時停止低端車型的接單，相信
未來內地新能源汽車將會向中高端車型發展。《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
（本文作者為證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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