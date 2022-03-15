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15/03/2022 11:05

【專訪】溫天納：完美風暴衝擊資本市場

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港股近期疲不能興，接連跌穿２萬及萬九水平，在中概股被狂
沽之下，恒指今早曾低見１８５９７。
　　資深投資銀行家溫天納在接受《經濟通通訊社》專訪時表示，股市持續大跌涉及多層次因素
，包括烏克蘭危機、全球通脹、利率及疫情，更重要的是中美金融博弈。美國最新通脹達
７﹒９％，再創４０年新高，美國１０年期債券利率上升；俄烏會談暫時沒有成果。中美金融博
弈，在美國上市的中資股退市風險大幅升溫，拖累港股科技類股份。
　　他指出，若中資股在美股全面退市，將掀起更多企業回港，但港股目前處於弱勢，未必能全
盤接收，這種供求關係變化也促成急跌，早前已預期港股跌穿２００００點，昨日已成真。現在
市場正是「屋漏偏逢連夜雨」，投資者避險情緒亦不得不提升。惟他補充，當前是短線波動，中
線若企業基本面沒有變壞，不排除跌勢穩定後將有撈底資金介入，但風險仍極高。
　
＊加息對估值衝擊不能忽略＊
　
　　溫天納指出，資本市場飽受衝擊，美股或面臨較大壓力。高通脹已成為環球普遍現象，短期
內難以消退。在通脹高位下，聯儲局加息步伐明確。縱觀歷史，加息期間美股以上升為主，上升
的原因主要在於收益的改善。不過，這次或不同，這輪加息潮乃處身在時間與幅度均不明確的背
景下，而目前美股的估值處於歷史高位，加息對估值的衝擊不能忽略。在避險的大環境中，貴金
屬將有一定的機遇。而在供應斷裂、避險需求、抗通脹的因素下，貴金屬有望獲得支撐，吸引力
不能忽視。

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