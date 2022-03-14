《股壇解碼－戴名》美經濟霧霾漸去，奈茶的雪管治不善

《股壇解碼》上星期公布的美國新申領人數回升至超過２２萬人，加上密芝根大學消費信心

指數同樣遠差於預期，但由於油價上升引發通脹，相信聯儲局本月中加息的決心不改，投資者小

心加息落實後大市將出現報復性反彈。上周四（１０日）美國ＳＥＣ按ＨＦＣＡＡ（外國公司問

責法案）將幾家公司列入預定除牌名單，包括百勝中國（０９９８７）、再鼎醫藥

（０９６８８）、盛美半導體（ＡＣＭＲ），和黃醫藥（０００１３）和百濟神洲

（０６１６０），投資者小心這些股價後市會出現大幅波動。



＊騎虎難下＊



俄烏事件愈演愈烈，基輔久攻不下，俄羅斯國內外反戰情緒升溫，普京目前只好以速戰速決

的戰略來穩定軍心和增加手上談判籌碼，但世事豈能盡如人意，俄軍在烏克蘭戰況膠著，加上受

到全球各國在多方面制裁，力度比伊朗過之而無不及，範圍覆蓋超過５５００項，經濟學家指俄

羅斯經濟將面臨倒退３０年的悲劇，俄羅斯可能會進一步解體，朝鮮在沒有俄羅斯壓力下將會成

為未來幾年東北亞地區的不穩定因素。



＊疫情嚴峻＊



上周深圳出現全天禁堂食的措施，很多屋苑和區域出現封控和封管情況，加上受管制地區實

行一日一檢，疫情的擴散有點異常，香港的順豐速遞在上周亦停收寄往內地的所有快件，而且全

國確診案例增加，不排除兩會後有更嚴厲的防疫政策出台，屆時整體經濟增長肯定會受防疫措施

所拖低；在冬奧會開幕前與俄羅斯簽定的小麥和天然氣訂單隨著俄羅斯在國際上受到全球多國圍

攻而令中國陷入兩難，履行合約將要冒著被全球制裁的可能，終止合約的話又難以找到供應充足

的賣家，在經濟、疫情和糧食三重打擊下，國內今年第二、第三季的經濟並不樂觀，除了內在問

題還要面對外部的制裁，中國的全年整體經濟增長可能出現破４的情況。消息指青山控股集團透

過建設銀行（０９３９）持有大量鎳金屬期貨淡倉，由於出現夾爆倉情況，傳聞ＬＭＥ暫緩追

ｍａｒｇｉｎ強制平倉，由於俄烏局勢引發金屬商品價格飆升，投資者慎防局勢一旦好轉，不排

除出現拆倉潮。



＊熊去牛來＊



上周五（１１日）恒指受俄烏談判破裂出現裂口下跌至２００００點邊緣才喘定，期指同時

亦在２００００點邊緣喘定，但有一點投資者需要留意的是在戰雲密布的情況下，期指在日間交

易時段一直沒有大幅低水的情況出現，金價和油價創新高後無力重上高位，證明投資者並沒有過

份看淡後市，即月期權未平倉合約購沽比例持平３２：６８，上周牛熊證街貨比例輕微上升至

５８：４２水平，短線反彈位２１１３９，投資者可以趁低買入港股。



＊股票簡評＊



奈雪的茶（０２１５０）主要在中國從事現製茶飲連鎖店，集團擁有主打旗艦品牌奈雪的茶

和子品牌台蓋銷售現製茶飲、烘焙產品、伴手禮和零售產品，集團的奈雪的茶標準茶飲店採用前

店後廠模式現場製烘焙產品，規模介乎１８０至３５０平方米之間，而於２０２０年１１月創立

的新品牌奈雪ＰＲＯ茶飲店則不設現場麵包房區域，路線方面走Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ模式茶飲店

，每間面積介乎８０至２００平方米，集團在今年２月底共擁有分店共８５８間，扣除今年首兩

個月新增３３間，去年底的店舖總數應該為８２５間，單單廣東省就有２３９間，由於集團總部

在深圳，相信深圳分店數目佔比不低，對比去年年中的數據，集團單單下半年就增加了約２５０

間分店，擴張速道可以用超速來形容，加上偏向直營模式，現金流對營運構成極大壓力。

集團去年下半年在疫情出現死灰復燃的情況下急速擴張給風險意識不足的感覺，年初時集團

在其他競爭對手紛紛加價的環境下卻反市場而行作出減價，此舉直接影響毛利率和盈利，加上剛

剛深圳宣布封管一星期，解封後銷售能否迅速回復是一個疑問。奈雪的茶今年１月底推出兩款瓶

裝飲料產品正式進軍瓶裝飲料領域，作為瓶裝飲料產品的新手，集團正在開展另一個燒錢遊戲，

集團今年的業績相信會出現重大虧損，去年雖曾建議在６元附近可考慮買入，時移世易，下調合

理買入價在３﹒５元附近。

《資深市場人士 戴名》



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