【新冠肺炎】醫管局：將為內地援港醫療團隊治療上問題負最終責任

《經濟通通訊社１５日專訊》中央應特區政府要求派遣內地醫療人員來港，首批７５人抵達

並將投入工作，今個星期還會有多３００人。醫管局指，將安排他們在亞博社區治療設施工作，

若遇到治療問題，局方會負上最終責任。

抵港團隊包括３６名醫生及３９名護士，來自廣州、深圳、佛山及珠海十四間三甲公立醫院

，當中包括感染控制專家、呼吸內科、心血管內科等。中山大學孫逸仙紀念醫院急診科副主任余

濤表示，希望能夠盡快按照前線總指揮的部署，盡快融入到香港抗疫團隊中。

醫管局主席范鴻齡則形容內地醫療團隊是「及時雨」，他們會到亞博社區治療設施工作。他

表示有些床未能應用，因為人手不足。現在內地團隊來到，便有希望可以在協作情況下，開多一

些床。



＊內地醫護無港註冊，病人投訴程序未必一樣＊



公共醫療醫生協會會長凌霄志在一個電台表示，由於內地醫護沒有在香港註冊，相信一旦發

生醫療事故，病人若須投訴或跟進，未必與現時程序相同。他又指，這些內地醫護人員會先集中

於亞博館社區隔離設施，專責照顧部份病人，但在作出用藥或出院等醫療決定時，需要先跟香港

醫護人員溝通。

凌霄志又指，內地醫療人員雖然主要來自廣東省，懂廣東話，但醫療術語及日常用語仍有不

同，在問取病歷方面可能會有困難。（ｈｙ）

