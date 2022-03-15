  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2022 09:05

【新冠肺炎】醫管局：將為內地援港醫療團隊治療上問題負最終責任

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中央應特區政府要求派遣內地醫療人員來港，首批７５人抵達
並將投入工作，今個星期還會有多３００人。醫管局指，將安排他們在亞博社區治療設施工作，
若遇到治療問題，局方會負上最終責任。
　　抵港團隊包括３６名醫生及３９名護士，來自廣州、深圳、佛山及珠海十四間三甲公立醫院
，當中包括感染控制專家、呼吸內科、心血管內科等。中山大學孫逸仙紀念醫院急診科副主任余
濤表示，希望能夠盡快按照前線總指揮的部署，盡快融入到香港抗疫團隊中。
　　醫管局主席范鴻齡則形容內地醫療團隊是「及時雨」，他們會到亞博社區治療設施工作。他
表示有些床未能應用，因為人手不足。現在內地團隊來到，便有希望可以在協作情況下，開多一
些床。
　
＊內地醫護無港註冊，病人投訴程序未必一樣＊

　　公共醫療醫生協會會長凌霄志在一個電台表示，由於內地醫護沒有在香港註冊，相信一旦發
生醫療事故，病人若須投訴或跟進，未必與現時程序相同。他又指，這些內地醫護人員會先集中
於亞博館社區隔離設施，專責照顧部份病人，但在作出用藥或出院等醫療決定時，需要先跟香港
醫護人員溝通。　
　　凌霄志又指，內地醫療人員雖然主要來自廣東省，懂廣東話，但醫療術語及日常用語仍有不
同，在問取病歷方面可能會有困難。（ｈｙ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話15/03/2022
【虛幣世界】市場觀望聯儲議息，加密貨幣微漲
中國故事14/03/2022
《神州經脈》中美高層意國會晤　疫情嚴峻多地封城　A股再跌一跤
財經熱話14/03/2022
內地疫情澳門客量回落　濠賭股插逾一成
專訪14/03/2022
【專訪】陶冬：全面禁運俄羅斯原油或不現實　歐洲取態關鍵（有片）
大行報告14/03/2022
兩行齊削聯通目標價　大摩仍叫增持
財經熱話14/03/2022
【中槪股風暴】憂退市風險兼傳滴滴中止港上市中槪股狂瀉　瑞銀：已過度拋售
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金