【新冠肺炎】屯門蝴蝶邨蝶舞樓完成強檢，發現２８１宗初陽個案

《經濟通通訊社１５日專訊》政府宣布，屯門蝴蝶邨蝶舞樓完成圍封強檢，發現２８１宗初

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陽性檢測個案和３７宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。行動中有

１２６０人接受檢測，政府派人到訪９２０戶，１１５戶沒人應門。（ｃｌ）

