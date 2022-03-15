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15/03/2022 10:49

【新冠肺炎】屯門蝴蝶邨蝶舞樓完成強檢，發現２８１宗初陽個案

　　《經濟通通訊社１５日專訊》政府宣布，屯門蝴蝶邨蝶舞樓完成圍封強檢，發現２８１宗初

陽性檢測個案和３７宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。行動中有
１２６０人接受檢測，政府派人到訪９２０戶，１１５戶沒人應門。（ｃｌ）

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