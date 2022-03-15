【新冠肺炎】本港新增２７７６５宗確診，核酸檢測１１９５６宗

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

２７７６５宗確診，其中有１１９５６宗經核酸檢測確診，１５８０９宗是快測陽性呈報個案，

當中有４宗輸入案例，其餘均是本地個案。核酸檢測確診個案中，有２００５宗經醫管局確診，

２１３７宗經公共衞生化驗服務處確診，７８１４宗經私營化驗所確診。公共衞生化驗服務處的

個案中，有４１８宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，１７１９宗因病毒量太低無法分類或未完成化驗

。第五波累計７４﹒９萬宗確診。



＊新增６間安老院舍爆疫＊



歐家榮表示，新增６間安老院舍爆疫，５間屬安老院舍，１間屬殘疾人士院舍，涉１３名員

工，３０名院友。第五波累計７５７宗安老院舍確診，過去兩周累計３１３宗，佔整體安老院舍

３９％，涉２９０００名院友和７２９０名員工，分別佔整體個案３９％及２４﹒５％；第五波

累計２７１宗殘疾人士院舍案例，過去兩周累計１３３宗，佔整體殘疾人士院舍４０％，涉

７６８０名院友和２７２５名員工，分別佔整體個案４２％及２６％。

第五波疫情以來，累計２５２６名院友離世。（ｈｙ）

