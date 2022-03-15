《國企紅籌》贛鋒鋰業（１７７２）首兩月賺１４億人幣同比增３倍

《經濟通通訊社１５日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，經初步

核算，今年首兩個月純利約１４億元（人民幣．下同），同比增長３倍左右；扣除非經常性損益

後的純利約１８億元，同比增長１０倍左右。

該集團指，今年首兩個月經營穩定，產品價格進一步上漲，銷量同比有所提高，營業收入約

３６億元，同比增長２﹒６倍左右。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

